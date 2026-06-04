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On je umro u Beogradu, od posledica iznenadnih srčanih problema, a uoči tragedije u svom poslednjem podkastu "Udvajanje", koji je vodio sa saradnikom i prijateljem Milošem Jovanovićem, priznao je da je da se osećao loše. Ipak, to je uradio sa osmehom na licu, pa niko nije shvatio da je problem ozbiljan. Šta se zapravo desilo?

Miloš Jovanović se dotakao prethodnog podkasta, kada su pričali o fudbalu i najboljim štoperima sveta, gde nije spomenut Nemanja Vidić, što su im mnogi gledaoci zamerili u komentarima.

- Kažu ljudi niste spomenuli Vidića, pa nisam stigao, ovaj zapeo Samjuel, Samjuel... Nismo stigli ni da spomenemo - rekao je Miloš Jovanović, a usledio je i odgovor Edina Avdića:

- Malo mi je mojih zdravstvenih problema, treba on da me ovde potapa. E, majko, moja... - rekao je on sa osmehom na licu.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Ove reči sada dodatno odjekuju jer se ubrzo desila tragedija i Edin Avdić više nije sa nama.

Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u detinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njihova povezanost bila i veća.

Tokom mlađih kategorija je bio bek šuter, a onda je prelaskom u prvi tim postao i plejmejker. Njegova karijera nije potrajala, pošto je odlučio da prekine s košarkom i posveti se fakultetu. Upisao je Fakutlet političkih nauka (novinarski smer) u rodnom Sarajevu, gde ga je i završio.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Među najpoznatijim momentima u njegovoj karijeri je prenos utakmice Bosne i Litvanije gde je Mirza Teletović pogodio trojku sa velike razdaljine. Tada je usledilo legendarno "sa parkingaaa"...

Odmah nakon OBN-a se zaposlio na Areni sport, gde je radio do poslednjeg dana svog života. Osim komentatorskog posla, Edin Avdić je bio poznat i kao voditelj brojnih košarkaških podkastova, ali i pisanjem velikog broja kolumni.

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Posebno je bio cenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.