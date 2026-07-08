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Košarkaški klub Sakramento otpustio je beka Demara Derozana, čime je on postao slobodan igrač.

Šestostruki Ol-star, koji je počeo najmanje 74 utakmice u svakoj od poslednjih pet sezona i po 77 utakmica u svoje dve godine sa Kingsima, Derozan je postao žrtva obnove franšize koja stvara finansijsku fleksibilnost.

Sada je on jedan od najboljih slobodnih agenata na tržištu.

Ovaj 36-godišnji košarkaš prosečnoje beležio 20,3 poena, 4,3 asistencije i 3,4 skoka, igrajući 33,6 minuta po utakmici tokom svoje dve sezone sa Sakramentom.

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