Sakramento je otpustio Demara Derozana, koji je postao slobodan igrač i jedno od najzvučnijih imena na NBA tržištu.
Košarka
ŠOK U NBA! Sakramento PRECRTAO šestostrukog Ol-stara, sada sledi potpuni haos na tržištu!
Slušaj vest
Košarkaški klub Sakramento otpustio je beka Demara Derozana, čime je on postao slobodan igrač.
Šestostruki Ol-star, koji je počeo najmanje 74 utakmice u svakoj od poslednjih pet sezona i po 77 utakmica u svoje dve godine sa Kingsima, Derozan je postao žrtva obnove franšize koja stvara finansijsku fleksibilnost.
Sada je on jedan od najboljih slobodnih agenata na tržištu.
Ovaj 36-godišnji košarkaš prosečnoje beležio 20,3 poena, 4,3 asistencije i 3,4 skoka, igrajući 33,6 minuta po utakmici tokom svoje dve sezone sa Sakramentom.
Reaguj
Komentariši