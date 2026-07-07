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Jedan od najboljih bekova NBA lige Donovan Mičel potpisao je četvorogodišnje produženje ugovora sa Klivlend Kavalirsima vredno 273 miliona dolara.

Novi ugovor uključuje opciju igrača za sezonu 2030/31, kao i klauzulu koja mu garantuje pun procenat u slučaju trejda.

Klivlend - Detroit, 4. meč polufinala Istoka - Donovan Mičel Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Donovan Mičel je prvog dana kada je stekao pravo na novi ugovor stavio potpis na maksimalno produženje saradnje sa Klivlend Kavalirsima, čime je potvrdio da svoju budućnost vidi u Ohaju.

Prema informacijama ESPN-a, ugovor je vredan 273 miliona dolara na četiri godine, uz opciju igrača za sezonu 2030/31 i takozvani "trade kicker", klauzulu koja mu obezbeđuje dodatnu zaradu ukoliko bude trejdovan.

Mičel je mogao da sačeka naredno leto i potpiše još unosniji petogodišnji ugovor vredan 353 miliona dolara, ali je odlučio da odmah produži saradnju sa Kavalirsima i tako pošalje jasnu poruku o privrženosti franšizi.

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