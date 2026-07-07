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Iskusni 35-godišnji krilni centar iza sebe ima četvrtu sezonu u dresu Fenerbahčea, a bio je jedan od važnih igrača u osvajanju titule prvaka Evrolige 2025. godine.

Meli je prvi put nastupao za turski klub od 2017. do 2019. godine, da bi se u Istanbul vratio u leto 2024.

Italijan je jedan od najiskusnijih igrača u istoriji Evrolige, sa čak 14 odigranih sezona. Na večnoj listi zauzima 12. mesto po broju nastupa (378 utakmica), peti je po broju skokova (1.843), 12. po broju ukradenih lopti (314), 12. po blokadama (179) i 22. po ukupnom indeksu korisnosti (3.784).

Tokom evroligaške karijere prosečno je beležio 7,2 poena, 4,9 skokova, 1,5 asistencija, 0,8 ukradenih lopti i 0,5 blokada po utakmici.

Profesionalnu karijeru u Evroligi započeo je u Milanu, za koji je igrao od 2010. do 2015. godine, nakon čega je dve sezone nosio dres Brose Bamberga.

Posle prvog mandata u Fenerbahčeu okušao se u NBA ligi, gde je nastupao za Nju Orleans i Dalas.

Godine 2021. vratio se u Milano, u kom je proveo tri sezone, pre nego što je ponovo obukao dres Fenerbahčea pred sezonu 2024/25.

(Beta)