Makedonski košarkaški šampion MZT Skoplje najavio je da će se u sezoni 2026/27 takmičiti u FIBA Evrokupu, posle pauze od dve i po decenije.
Košarka
MAKEDONSKI ŠAMPION SAOPŠTIO: Skopski MZT u FIBA Evrokupu, posle pauze od dve i po decenije
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"Sa posebnim zadovoljstvom zvanično potvrđujemo da će se MZT 'Skoplje' takmičiti i u Fiba Evrokupu u sezoni 2026/27, što znači povratak u ovu konkurenciju nakon pauze od dve i po decenije. To znači najmanje 10 evropskih utakmica u grupnoj fazi, protiv kvalitetnih rivala iz više zemalja, čija ćemo imena saznati nakon žreba 16. jula u Minhenu", piše u objavi skoskog kluba na Fejsbuku.
Ističe se da povratak u Evropu je još jedna potvrda kontinuiranog razvoja kluba i ;ambicije da MZT "Skoplje" nastavi da bude pravi ambasador makedonske košarke van granica zemlje.
"Pred nama je sezona u kojoj ćemo, pored nastupa u ABA2 i domaćem prvenstvu, ponovo biti deo evropske košarkaške scene", piše u saopštenju 13-srtrukog makedonskog šampiona.
(Beta)
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