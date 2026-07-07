"Sa posebnim zadovoljstvom zvanično potvrđujemo da će se MZT 'Skoplje' takmičiti i u Fiba Evrokupu u sezoni 2026/27, što znači povratak u ovu konkurenciju nakon pauze od dve i po decenije. To znači najmanje 10 evropskih utakmica u grupnoj fazi, protiv kvalitetnih rivala iz više zemalja, čija ćemo imena saznati nakon žreba 16. jula u Minhenu", piše u objavi skoskog kluba na Fejsbuku.