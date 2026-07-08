Slušaj vest

Košarkaš Njujorka Džejlen Branson operisao je levi ručni zglob i očekuje se da bude spreman za početak nove sezone, u kojoj će Niksi braniti titulu šampiona NBA lige, preneli su danas američki mediji.

Prema navodima izvora upoznatog sa situacijom, Branson bi kasnije tokom leta trebalo da nastavi sa košarkaškim aktivnostima. Klub za sada nije zvanično saopštio detalje operativnog zahvata.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Njujork Niksa - Džejlen Branson Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Vest o operaciji prvi je objavio 'SNY'.

Branson, koji igra levom rukom, uprkos povredi bio je jedan od ključnih igrača Niksa na putu do prve NBA titule još od 1973. godine.

Najkorisniji igrač finalne serije postigao je 45 poena u petoj utakmici protiv San Antonija, kojom je Njujork overio šampionsku titulu. U četvrtom meču ubacio je 36 poena i predvodio Nikse do istorijskog preokreta nakon zaostatka od 29 poena.

Branson je u finalnoj seriji prosečno beležio 32,6 poena po utakmici i poneo priznanje za MVP-ja NBA finala.