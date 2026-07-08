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Saga oko Džabarija Parkera dobija novi zaplet!

Veliko pojačanje Partizana iz prošlog leta nije uspelo da opravda očekivanja u crno-belom dresu, a drugi deo sezone proveo je na pozajmici u Huventudu. Ipak, čini se da se Amerikanac pronašao u Španiji i da bi voleo da ostane u Badaloni.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Međutim, postoji prepreka – Partizan!

Trener Huventuda Dani Miret otkrio je da situacija nije jednostavna i da će sve zavisiti od dogovora između Parkera i beogradskog kluba.

"On ima veoma unosan ugovor. On i Partizan moraju da postignu dogovor, a za sada do toga još nije došlo. Kada dođe trenutak za nas, uključićemo se u pregovore. Ne možemo ništa da uradimo pre toga, jer trenutno nije do nas", rekao je Miret u podkastu „Sobre la Bocina“.

Španski stručnjak potvrdio je ono o čemu se već pričalo - Parker ima želju da ostane u Huventudu, čak i uz spremnost da napravi određene ustupke.

"Jasno je da je igrač rekao da bi bio spreman da uloži napor kako bi ostao ovde, ali realnost je da je situacija u ovom trenutku veoma komplikovana. Informacije koje imamo govore da je veoma teško postići dogovor. Potrebno je da sa Partizanom pronađe dobro rešenje", dodao je Miret.

Parker je u Partizan stigao kao jedno od najvećih pojačanja prošlog leta, potpisavši dvogodišnji ugovor vredan oko 2,5 miliona evra. Ipak, nije uspeo da pokaže ono što se od njega očekivalo, pa je rastanak postao sve realnija opcija.

Sada je lopta u dvorištu Partizana i Amerikanca. Tek kada njih dvojica pronađu zajednički jezik, Huventud će moći da napravi sledeći korak.

Jedno je jasno - Parker želi u Španiju, ali bez dogovora sa crno-belima nema povratka u Badalonu.