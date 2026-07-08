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Košarkaška javnost u regionu dobila je veliku vest koja bi mogla da promeni budućnost ABA lige.

Titula u regionalnom takmičenju godinama je donosila direktan plasman u Evroligu, ali se poslednjih sezona situacija promenila, pa osvajanje ABA lige više nije automatski značilo i mesto među evropskom elitom. Sada bi to moglo da se promeni.

Predsednik Košarkaškog saveza Crne Gore i BudućnostiDragan Bokan otkrio je u intervjuu za RTCG da je stigao predlog ugovora prema kojem bi šampion ABA lige u narednih 10 godina imao direktan prolaz u Evroligu.

Dragan Bokan Foto: Starsport©

Bokan je istakao da bi ovakav dogovor bio veliki podsticaj za regionalno takmičenje, klubove i samu borbu za titulu.

"Došao nam je predlog ugovora gde će prvak ABA lige imati desetogodišnji prolaz direktno u Evroligu. To je bila najava tada od Bodiroge i već je došao ugovor, pa od sledeće počinje borba za to. Još je ova sezona po starom, tako da će ABA liga biti sačuvana. Imamo ozbiljne sponzorske pakete i veliko interesovanje. Dubai svake godine daje ozbiljan novac da igra ABA ligu, onda imamo Kluž, Slovan, Beč. To su ozbiljni izvori, gde 12 vlasnika iz godine u godinu imaju bolje finansijske uslove", rekao je Bokan u intervjuu za RTCG.

Ukoliko dogovor bude potvrđen, šampion ABA lige ponovo bi dobio ono što je ranije predstavljalo najveću nagradu za klubove iz regiona - siguran put ka Evroligi.

To bi dodatno podiglo značaj takmičenja, jer bi borba za titulu imala još veći ulog, a klubovi bi imali jasniji cilj tokom cele sezone.

Pored toga, ABA liga sprema i promene u sastavu takmičenja. Posle godinu dana van sistema vraća se Cibona, a ekipe bi trebalo da budu podeljene u dve grupe sa po 10 učesnika.

Bokan smatra da konkurencija nikada nije bila jača.

"Neće biti lako da se plasiramo među četiri u ABA ligi, tu su Cedevita Olimpija, Kluž, tri evroligaša... Cibona se vratila. Upoznao sam i novog vlasnika Cibone, koji živi u Torontu, tako da sam siguran da će u narednim godinama biti bolja, što je jako lepo prvo za hrvatsku košarku, a onda i za ABA region", zaključio je Bokan u intervjuu za RTCG.

Povratak garantovanog mesta u Evroligi mogao bi da bude jedan od najvažnijih poteza za ABA ligu poslednjih godina i da vrati dodatni sjaj regionalnom takmičenju.