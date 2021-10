POKUŠAVAM DA BUDEM VAN SVIH PRIČA! Žoc posle ubedljive pobede pričao o temi koja zanima SVE GROBARE: Verujem ljudima iz kluba!

Partizan je do pete pobede u regionalnom takmuičenju stigao rezultatom 92:45, a popularni Žoc je posle utakmice upitan i da li u klubu planiraju još pojačanja.

Navijači isčekuju vest o dolasku još jednog centra, međutim, za sada iz kluba nema naznaka ko bi to mogao da bude, ni da li je uopšte planiran dolazak istog.

- Najiskrenije pokušavam da budem van svih priča. Nemam pojma ko priča o pojačanjima, o čemu se priča, mene to ne zanima. Imam igrače kojima verujem. Verujem Zoranu i ljudima iz stručnog štaba koji rade dobar posao. Ako bude došlo vreme da se priča o nekim stvarima mi ćemo razgovarati. Nikada nisam bio pristalica toga da se dovodi po svaku cenu neki igrač, sem ako to nije neko... Veoma nam je važno da to bude neko ko može da donese neki ekstra kvalitet, sve se svodi na to - rekao je Obradović.

Osvrnuo se na utakmicu u kojoj su njegovi igrači dominirali od prvog minuta.

- Utisci su naravno pozitivni, igrali smo ozbiljnu utakmicu od prvog do poslednjeg sekunda. To je način na koji smo se ponašali na svim utakmicama do sada. Na tome ćemo i insistirati. Uvek ozbiljnost prema sebi i protivniku i najvažnije prema ljudima koji dolaze da nas bodre. Napravili su fantastičnu atmosferu večeras. Verovatno ovo nije realna slika snaga dva tima. Krka je igrala veoma dobro. Izuzetno sam zadovoljan kako smo igrali svih 40 minuta.

Crno-bele je poenterski predvodio Jan Madar sa 23 poena, Kevin Panter i Rodions Kuruc su dodali po 15.

- Madar je mlad igrač, ima 20 godina. Ima odličan osećaj za igru. Trenira vredno i ponaša se dobro. Kao i svi mladi igrači ima trenutke kada mu koncentracija nije na najboljem nivou. Rodion je imao problem, kada je došao do stepena forme i onoga što smo očekivali od njega dobio je koronu. To je ostavilo posledice. Večeraas je bilo logično da provede što više vremena na parketu. Od njega očekujem zaista dosta kao i od svih ostalih. Treba svako od njih da se oseti važnim, ovo je tek početak onoga što je ispred nas. Mnogo utakmica i mnogo putovanja - zaključio je Željko Obradović.

Kurir sport