Srbija - Švajcarska: 19.00
Iz minuta u minut
Košarka
SRBIJA - ŠVAJCARSKA: Kreću kvalifikacije za Mundobasket... Vreme je da Dušan Alimpijević debituje na klupi Orlova!
Košarkaška reprezentacija Srbije danas započinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
Naš nacionalni tim večeras dočekuje selekciju Švajcarske od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, a tekstualni prenos ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga Kurira.
Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.
Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.
Uživo
Reaguj
1