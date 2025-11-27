Svi događaji
16:41

Šta je rekao novi selektor Srbije?

OGLASIO SE DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Otkrio je koji igrač ne može da igra za Srbiju, pričao o radu Saveza i odnosu sa Zvezdom i Partizanom!
Dušan Alimpijević

16:41

Srbija ima novog kapitena!

Dušan Ristić je novi kapiten Srbije! Dok nema Bogdana, Alimpijević je traku dodelio njemu!
Dušan Ristić

16:41

Ko prenosi?

VREME JE... KREĆU KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET! Dušan Alimpijević debituje na klupi Srbije, evo gde možete da gledate utakmicu protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević selektor srpskih košarkaša

16:40

Šta kažu kladionice?

ORLOVI ĆE RAZMONTIRATI ŠVAJCARSKU? Gosti nemaju baš nikakve šanse u Beogradu! Orlovi apsolutni favoriti, pogledajte kakve su kvote!
reprezentacija-trening-8925640.JPG

16:36

Ko će igrati večeras?

ALIMPIJEVIĆ ODREDIO TIM ZA PRVI MEČ KVALIFIKACIJA! Na ovih 12 igrača računa protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević