Svi događaji
Od najnovijeg
11:44

Veliko pojačanje

Kurir je ovog prepodneva dobio potvrdu da je Kameron Pejn novi košarkaš Partizana. Opširnije:

Ne propustiteEvroligaBOMBA! PARTIZAN DOVEO OGROMNO POJAČANJE: Igrao za čak OSAM NBA klubova, poseduje ogroman kvalitet...
Kameron Pejn

11:37

Šta nas očekuje?

Mijailović će pričati o svemu šta se dogodilo u poslednjih 15 dana od odlaska Željka Obradovića sa mesta trenera. Takođe, očekuju se odgovori na pitanja o novom treneru, igračima...