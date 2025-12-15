Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan je dogovorio dolazak Kamerona Pejna, saznao je Kurir iz pouzdanih izvora. Iskusni američki plejmejker postaće novo pojačanje crno-belih i uskoro se očekuje i zvanična potvrda transfera.

Pejn iza sebe ima bogato NBA iskustvo, a u Partizan stiže kao igrač koji treba odmah da donese kvalitet i sigurnost u organizaciji igre. Njegov dolazak predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja Partizana u tekućoj sezoni.

Ko je Kameron Pejn?

Kameron Pejn je rođen 8. avgusta 1994. godine, koji igra na poziciji plejmejkera. Američki košarkaš ima bogatu karijeru u kojoj je igrao za Indijanu, Njujork, Filadelfiju, Milvoki, Finiks, Klivlend, Čikago, Oklahomu…

Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Prošle sezone je u NBA ligi odigrao 85 utakmica za Nujork Nikse, a na njima je prosečno beležio 6,2 poena uz 1,3 skoka i 2,4 asistencije.

Najzapaženije partije pružao je u dresu Finiksa, gde je imao važnu ulogu u rotaciji i bio prepoznatljiv po energiji, brzini i agresivnoj igri u oba pravca.

Pejn je igrač koji može odmah da pravi razliku na evroligaškom nivou. To očekuju u crno-belom taboru.

