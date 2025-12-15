KOLIKO JE NOVCA KK PARTIZAN POTROŠIO NA STRUČNI ŠTAB?! Ostoja Mijailović otkrio SVE DO DETALJA!
Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, na konferenciji za medije koju prati čitava Srbija, otkrio je mnoge zanimljive stvari.
Jedna od njih bile su i plate stručnog štaba u Partizanu i to iz sezone u sezonu.
Evo koliko je novca otišlo na plate stručnog štaba u KK Partizan:
Sezona - 2022/23 - 3.266.161 evra bruto
Sezona 2023/24 - 2.912.682 evra bruto
Sezona 2024/25 - 3.776.678 evra bruto
Sezona 2025/26 - 3.879.478 evra bruto
- Stručni štab je imao zaradu po sezona: 3,3 miliona, 2,9 miliona, 3,8 miliona i 3,9 miliona evra. Glasi otkriće sa tabele Ostoje Mijailovića koja je izneta u javnost. Dakle, Obradović i stručni štab su zaradili - 13,9 miliona evra. Tačnije, za poslednju sezonu zbog odlaska nemaju 3,9 miliona - to je suma koju bi dobili da su do kraja ostali deo Partizana. Bez toga, zaradili su oko 12 miliona evra - rekao je Ostoja Mijailović.
