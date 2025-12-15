Slušaj vest

Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, na konferenciji za medije koju prati čitava Srbija, otkrio je mnoge zanimljive stvari.

Jedna od njih bile su i plate stručnog štaba u Partizanu i to iz sezone u sezonu.

Ostoja Mijailović na konferenciji za medije KK Partizan Foto: Kurir Sport, Printscreen / Youtube / BC Partizan TV

Evo koliko je novca otišlo na plate stručnog štaba u KK Partizan:

Sezona - 2022/23 - 3.266.161 evra bruto

Sezona 2023/24 - 2.912.682 evra bruto

Sezona 2024/25 - 3.776.678 evra bruto

Sezona 2025/26 - 3.879.478 evra bruto

Foto: Printscreen / Youtube / BC Partizan TV

- Stručni štab je imao zaradu po sezona: 3,3 miliona, 2,9 miliona, 3,8 miliona i 3,9 miliona evra. Glasi otkriće sa tabele Ostoje Mijailovića koja je izneta u javnost. Dakle, Obradović i stručni štab su zaradili - 13,9 miliona evra. Tačnije, za poslednju sezonu zbog odlaska nemaju 3,9 miliona - to je suma koju bi dobili da su do kraja ostali deo Partizana. Bez toga, zaradili su oko 12 miliona evra - rekao je Ostoja Mijailović.

O čemu je još Ostoja Mijailović pričao možete pročitati OVDE.

