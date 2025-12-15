Slušaj vest

Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, na konferenciji za medije koju prati čitava Srbija, otkrio je mnoge zanimljive stvari.

Tema je bio i Džabari Parker, to jest njegov ugovor u Partizanu, a Mijailović je otkrio koliko crno-bele koštaju on, ali i Šejk Milton.

- Ta dva ugovora nas koštaju 10 miliona dolara za ovu i narednu sezonu. Govorim o bruto cifri koja sadrži 12,5 odsto poreza i 10 odsto menadžerske provizije - otkrio je Ostoja Mijailović.

O Parkeru je govorio i Žarko Paspalj.

- Gospodin Parker nije u nekom idealnom stanju, to je ono što gledamo... Istina da je to ogroman teret za klub i ove i sledeće godine. To ćemo da vidimo da rešavamo. Čovek koji prima toliko para, mi se tu ne pitamo previše... Ne znam, možda će da se vrati. Možda se sutra probudi. Imamo Mirka, utakmice, duplo kolo. Idemo dan za dan - dodao je Paspalj.

