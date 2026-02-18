Svi događaji
20:19

Završena je prva četvrtina!

KK Crvena zvezda - Borac Čačak: 26:20

20:15

9. minut - Borac odgovara serijom!

Urodio je plodom tajm-aut trenera Borca, tim iz Čačka nakon toga pravi seriju 5-0!

20:12

8. minut - Trener Borca reaguje tajm-autom!

Probudili su se košarkaši Zvezde, napravili su seriju 8-0 što je nateralo trenera Borca da reaguje tajm-autom! 20:15

20:11

7. minut - Nova serija crveno-belih!

Zvezda ponovo vodi, ima +1

20:07

6. minut - Prilika za 2+1!

Manojlović je poentirao pod faulom, potom je pogodio dodatno slobodno bacanje 12:15

20:06

5. minut - Izjednačenje!

Miljenović je pogodio samo jedno slobodno bacanje - 9:9

20:04

4. minut - Borac vodi!

Manojlović je ostao sam na trojci i pogodio za +4 Čačani su nešto bolje otvorili utakmicu, crveno-beli se muče u napadu!

20:02

2. minut - Trojkaaa!

Miljenović pogađa trojku u tranziciji za prvo vođstvo Zvezde 3:2

20:00

1. minut - Počela je utakmica!

19:02

Imamo prvog polufinalistu!

ZVEZDA-PARTIZAN-KUP FINALE_12.JPG

19:02

Šta je rekao Saša Obradović?

Saša Obradović

19:02

Pročitajte izjavu Nikole Kalinića...

Nikola Kalinić

19:01

Ko prenosi utakmicu?

KK Crvena zvezda