CRVENA ZVEZDA - BORAC ČAČAK: Crveno-beli vode u Čairu, ali Čačani pružaju snažan otpor!
Košarkaše Crvene zvezde večeras od 20 časova očekuje utakmica četvrtfinala ovogodišnjeg izdanja Kupa Radivoj Korać.
Utakmica se igra u hali „Čair“ u Nišu, a crveno beli brane trofej koji su prošle sezone osvojili u dramatičnom finalu protiv ekipe Partizana.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
9. minut - Borac odgovara serijom!
Urodio je plodom tajm-aut trenera Borca, tim iz Čačka nakon toga pravi seriju 5-0!
8. minut - Trener Borca reaguje tajm-autom!
Probudili su se košarkaši Zvezde, napravili su seriju 8-0 što je nateralo trenera Borca da reaguje tajm-autom! 20:15
6. minut - Prilika za 2+1!
Manojlović je poentirao pod faulom, potom je pogodio dodatno slobodno bacanje 12:15
4. minut - Borac vodi!
Manojlović je ostao sam na trojci i pogodio za +4 Čačani su nešto bolje otvorili utakmicu, crveno-beli se muče u napadu!