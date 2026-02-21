Svi događaji
18:48

Zvezda juri šesti Kup u nizu

Crveno-beli su petostruki uzastopni osvajači Kupa Radivoja Koraća. Sa druge strane Mega je svoj prvi i jedini trofej u Kupu osvojila upravo na ovaj dan pre deset godina

16:54

Evo ko sudi finale

16:53

Kladionice favorizuju Zvezdu

16:49

Mega razbila Partizan

16:44

Zvezda srušila Spartak

