CRVENA ZVEZDA - MEGA: Ko osvaja Žućkovu levicu? Crveno-beli za šestu u nizu, Mega za prvi trofej posle deset godina!
Košarkaši Crvene zvezde i Mege sastaju se u velikom finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu.
Utakmica se igra u hali "Čair" sa početkom u 20.30 časova.
18:48
Zvezda juri šesti Kup u nizu
Crveno-beli su petostruki uzastopni osvajači Kupa Radivoja Koraća. Sa druge strane Mega je svoj prvi i jedini trofej u Kupu osvojila upravo na ovaj dan pre deset godina
