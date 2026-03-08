Slušaj vest

Na društvenim mrežama poslednjih dana kruže glasine o navodnoj aferi između slovenačkog košarkaša Luka Dončić i srpske estradne umetnice Anđele Ignjatović Breskvice, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija.

Priča je počela nakon što su pojedini korisnici interneta primetili navodne "tragove" njihove komunikacije i slične objave na društvenim mrežama, zbog čega su krenule spekulacije da su njih dvoje u tajnoj vezi.

Ipak, za sada ne postoje nikakve zvanične potvrde da između NBA zvezde i popularne pevačice zaista postoji nešto više od internet glasina.

Ni Dončić ni Breskvica se ovim povodom nisu oglašavali, pa je cela priča ostala na nivou nagađanja i komentara na društvenim mrežama. Uprkos tome, tema je brzo postala viralna, a fanovi oba poznata imena nastavljaju da raspravljaju o navodnoj aferi.

Navodne glasine o aferi između Dončića i Breskvice dodatno su se rasplamsale nakon poteza njegove dugogodišnje Lukine partnerke i verencice - Ane Marije Goltes na društvenim mrežama.

Slovenačka manekenka je, prema navodima medija, sa svog Instagram profila obrisala sve zajedničke fotografije sa Dončićem, uključujući i slike sa veridbe i porodičnih trenutaka. Takođe je uklonila i istaknute storije u kojima se pojavljuje košarkaš, što je odmah izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Da li je u pitanju stvarna romansa ili još jedna internet spekulacija, za sada ostaje nepoznato.

Breskvica prati Luku na Instagramu, kao i Dončić nju...

Priče o navodnoj aferi dodatno su podgrejale priče da Luka prati Breskvicu na Instagramu, međutim, i srpska pevačica je takođe prati Dončića na društvenim mrežama.

Svakako je ovo priča o kojoj će se dugo polemisati i nagađati...

