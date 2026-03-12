Slušaj vest

Srbin je ovog puta imao učinak od 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i čak 5 ukradenih lopti, te je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u četiri uzastopne sezone upisao 25 i više tripl-dablova.

Po završetku meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman, otvorio je dušu i detaljno analizirao ovu pobedu, ali i mnoge druge stvari.

Za početak, govorio je o usponu forme Kema Džonsona.

- Mislim da je samo nastavio da bude agresivan. Smatram da ponekad pokušava da odigra "savršeno" umesto da jednostavno povuče potez koji mu se nudi, a taj je obično i ispravan. Ali, rekao bih da su još impresivnija bila ona dva bloka i dve ukradene lopte. Mislim da je bio veoma aktivan u defanzivi, kao i ceo tim. Zaista je lepo videti Kema da ima ovakvo veče. To je ono o čemu sam pričao pre utakmice, ovi momci moraju da pronađu svoj ritam. Vrate se u tim, on taman uhvati ritam, pa se vrate drugi igrači, rotacija se promeni i sve deluje drugačije. Svi se trude da urade pravu stvar za saigrača pored sebe, a to ponekad uspori protok igre. Večeras smo imali dobar protok, a Kem je bio pravi primer toga - počeo je priču Adelman, pa je dodao da je ovo veoma važna pobeda za Nagetse:

- Znate, mislim da je to samo deo procesa. Ono što mi zaista znači jeste to što smo dobili sezonsku seriju protiv njih, što je velika stvar jer su svi timovi na tabeli jako blizu, a oni su zaista kvalitetan protivnik. I dalje mislim da ćemo imati uspona i padova. To je jednostavno tako. I rotacija će se menjati.

Ponosan je trener Denvera na još jednog igrača.

- Jedan od momaka na koje sam najponosniji večeras, i to mislim ozbiljno, jeste Džulijan Stroter. On nije u stalnoj rotaciji. Izbacim ga, pa ga vratim u 30. utakmici i on odigra onako kako je odigrao. To je ono što svi ovi momci moraju da rade, da ostanu spremni. Mi usput donosimo odluke o tome koje su kombinacije najbolje i koje jedinice ćemo koristiti, a meni je potrebno da svaki igrač ostane pozitivan i svestan da je cilj uspeh tima. Ovo je jedan od primera onoga što možemo da budemo i to moramo da radimo konstantnije. Dopala mi se ukupna energija, brzina u napadu, a u odbrani smo se "bacali" svuda, bili aktivni rukama na lopti, što u poslednje vreme nismo radili. Uz to smo i čuvali loptu, što nam je bio problem nedavno. Bila je to veoma solidna timska pobeda.

Naravno, tema je bio i Nikola Jokić, ovog puta njegova igra u odbrani.

- Mislim da je bio veoma aktivan rukama. Smatram da smo u drugom poluvremenu bolje branili pik en rol. Oni su veoma jedinstven tim. Kevin Durent je visok preko 210 centimetara, može da baci pas u džep, može da baci preko odbrane, a baca ga Ol-star centru koji je odličan asistent, dok je Amen Tompson u "dunker" poziciji. Teško je to braniti. To je kao kod nas, ako Džamal Marej baci pas u džep, a Nikola i Aron Gordon su tamo, to je teška situacija 3 na 2, verujte mi. Ali mislim da smo odradili bolji posao krajem druge i treće četvrtine sa aktivnošću ruku, što je dovelo do ukradenih lopti i kontranapada. Imali smo 24 poena iz tranzicije. Generalno, dobar timski trud, a Nikola je to predvodio svojom aktivnošću.

Denver je u trećoj četvrtini ubacio 40 poena, a Adelman je govorio i o tome.

- Bio sam srećan što smo iskoristili emociju iz druge četvrtine. Nije to bila najlepša četvrtina, ali smo igrali ekstremno čvrsto i to nas je katapultiralo u treću. Znao sam da ćemo u nekom trenutku početi da pogađamo, nismo bez razloga napad broj jedan u NBA, to nije šala. Imate poverenja da će momci proraditi na tom kraju terena dok god smo dosledni sa energijom i brzinom. Guranje lopte napred dovelo je do situacija 3 na 2 i 2 na 1 na obruču, a da ne pominjem da Nikola tada dolazi kao prikolica, što nas prirodno uvodi u naš napad. Mnogo dobrih stvari večeras... Treća četvrtina je bila, verovatno, jedna od naših pet najboljih četvrtina u sezoni - zaključio je Adelman.

