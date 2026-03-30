CRVENA ZVEZDA - DUBAI: Crveno-beli granitnom odbranom stekli ubedljivu prednost!
Košarkaši Crvene dočekuju Dubai u utakmici 5. kola TOP 8 faze ABA lige.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić" sa početkom u 19 časova.
13. minut - 30:15
Miljenović fauliran na liniji za tri. Precizan sva tri puta. Dubai bez koša šest minuta. Sjajna odbrana i energija crveno-belih.
11. minut - 27:15
Miljenović postiže prve poene u drugoj četvrtini. Zvezda sjajna u ofanzivnom skoku.
Fotop galerija iz Pionira
Prva četvrtina - 25:15
Zvezda odlična u prvoj četvrtini. Crveno-beli imaju dvocifrenu prednost na kraju prve deonice.
9. minut - 21:15
Batler pogađa nakon karakterističnog prodora. Golemac prinuđen da zatraži tajm - aut.
7. minut - 14:15
Prvo vođstvo Dubaija. Najpre je Musa raelizovao tri slobodna bacanja, a potom je Petrušev postigao svoj osmi poen na meču.
3. minut - 8:6
Petrušev se odlično snašao u reketu. Potom raspoloženi Jago pogađa uz faul.Promašuje dodatno bacanje.
Obradović promešao karte
Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora i Jago.
Na ovom meču neće nastupiti Kodi Miler Mekintajer, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motiejunas. Očigledno je želja trenera crveno-belih da odmori igrače pred evroligaški duel sa Partizanom u četvrtak.
Tabela ABA lige
Пласман обезедио Sofascore
Dubai je lider ABA lige sa učinkom 18-2, koliko ima i Partizan, ali tim iz Emirata bolji međusobni skor. Zvezda je na učinku 15-5. deli treće mestom sa ekipom Budućnosti, uz takođe bolji međusobni skor. Zanimljivo je da bi na ovom meču Partizanu odgovarala pobeda crveno-belih jer bi u tom slučaju i pobedom nad Bosnom zauzeli prvo mesto na tabeli.