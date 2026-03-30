19:35

14. minut - 31:17

Bejkon konačno prekida seriju Zvezde i postiže poene za goste.

19:32

13. minut - 30:15

Miljenović fauliran na liniji za tri. Precizan sva tri puta. Dubai bez koša šest minuta. Sjajna odbrana i energija crveno-belih.

19:27

11. minut - 27:15

Miljenović postiže prve poene u drugoj četvrtini. Zvezda sjajna u ofanzivnom skoku.

19:26

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

19:24

Obradović šokirao sastavom

19:23

Prva četvrtina - 25:15

Zvezda odlična u prvoj četvrtini.  Crveno-beli imaju dvocifrenu prednost na kraju prve deonice.

19:18

9. minut - 21:15

Batler pogađa nakon karakterističnog prodora.  Golemac prinuđen da zatraži tajm - aut.

19:17

8. minut - 19:15

Sjajna kolektivna akcija crveno-belih i laki poeni Bolomboja.

19:15

7. minut - 14:15

Prvo vođstvo Dubaija. Najpre je Musa raelizovao tri slobodna bacanja, a potom je Petrušev postigao svoj osmi poen na meču.

19:10

5. minut - 12:10

Filip Petrušev najraspoloženiji kod gostiju, njegov već šesti poen.

19:08

4. minut - 12:8

Razigrana Zvezda na početku meča. Odlična napadačka igra crveno-belih.

19:07

3. minut - 8:6

Petrušev se odlično snašao u reketu.  Potom raspoloženi Jago pogađa uz faul.Promašuje dodatno bacanje.

19:06

2. minut - 6:4

Razigrani  Rivero na početku meča. Ponovo asistencija Jaga.

19:03

1. minut - 2:2

Rivero na asistenciju Jaga postiže prve poene za Zvezdu na meču.

18:55

Obradović promešao karte

Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora i Jago.

Na ovom meču neće nastupiti  Kodi Miler Mekintajer, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motiejunas. Očigledno je želja trenera crveno-belih da odmori igrače pred evroligaški duel sa Partizanom u četvrtak.

16:16

Jurica Golemac pred Zvezdu

16:15

Saša Obradović pred Dubai

16:09

Tabela ABA lige



Dubai je lider ABA lige sa učinkom 18-2, koliko ima i Partizan, ali tim iz Emirata bolji međusobni skor. Zvezda je na učinku 15-5. deli treće mestom sa ekipom Budućnosti, uz takođe bolji međusobni skor. Zanimljivo je da bi na ovom meču Partizanu odgovarala pobeda crveno-belih jer bi u tom slučaju i pobedom nad Bosnom zauzeli prvo mesto na tabeli.