Novi vlasnik PAOK-a grčki milijarder Aristotel Mistadikis ne žali novac da njegova ekipa što pre postane deo evropske elite..

Za trenera je već doveo Andreu Trinkijerija, a bivši šef struke Partizana se već sprema za narednu sezoni.

Portal "Ebasket" navodi da ima inforaciju iz izvora bliskom klubu i igraču da će Vil Klajburn od naredne sezone igrati za PAOK.

Nije nikakva tajna da Klajburn napušta Barselonu na leto kada španski klub kreće u reizgradnju tima.

Nije samo Klajburn želja Trinkijerija već i bek Žalgirisa Maodo Lo, pa i Rejkvon Grej i Naz Mitru Long iz AEK-a.