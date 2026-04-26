Vil Klajburn će najverovatnije postati novi član grčkog PAOK-a.
KLAJBURN KOD TRINKIJERIJA? Paok dovodi kapitalno pojačanje!
Novi vlasnik PAOK-a grčki milijarder Aristotel Mistadikis ne žali novac da njegova ekipa što pre postane deo evropske elite..
Andrea Trinkijeri
Za trenera je već doveo Andreu Trinkijerija, a bivši šef struke Partizana se već sprema za narednu sezoni.
Portal "Ebasket" navodi da ima inforaciju iz izvora bliskom klubu i igraču da će Vil Klajburn od naredne sezone igrati za PAOK.
Nije nikakva tajna da Klajburn napušta Barselonu na leto kada španski klub kreće u reizgradnju tima.
Nije samo Klajburn želja Trinkijerija već i bek Žalgirisa Maodo Lo, pa i Rejkvon Grej i Naz Mitru Long iz AEK-a.
