Košarkaši Toronta pobedili su na svom terenu Klivlend (93:89) i tako izjednačili na 2-2 u seriji prve runde NBA plej-ofa Istoka.

Tim Darka Rajakovića je posle preokreta u poslednjoj četvrtini došao do važne pobede, a naredni meč je u sredu od 22.00 u Klivlendu.

Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković

Barns je predvodio Reptorse sa 23 poena, devet skokova i šest asistencija. Ingram je dodao 23, uz šest skokova. Beret je imao 18 poena i osam skokova, a Marej-Bojls 15 poena i 10 skokova.

Mičel je bio najefikasniji kod Klivlenda sa 20 poena i šest skokova, Harden je ubacio 19, a imao je i osam asistencija. Meril je postigao 14 poena.

