Slušaj vest

Košarkaši Hjustona pobedili su danas na svom terenu Los Anđeles Lejkerse sa 115:96 i tako smanjili na 3:1 u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije.

Hjuston, koji je i na ovom meču bio bez Kevina Durenta, uspeo je da izbegne eliminaciju zahvaljujući, pre svega, uravnoteženom napadu.

Hjuston - Lejkersi, 4. meč plej-ofa Foto: Tim Warner / Getty images / Profimedia

Cela startna postava Hjustona je postigla dvocifren broj poena - Amen Topson je ubacio 23, Tari Ison 20, Alperin Šengun 19, Rid Šepard 17, a Džabari Smit 16 poena.

Lejkerse je predvodio Deandre Ejton sa 19 poena i deset skokova, pre nego što je sredinom treće četvrtine isključen zbog druge nesportske lične greške nakon što je udario Šenguna. Njegov učinak nije bio ni približno dovoljan da njegov tim završi ovu seriju u utakmici u kojoj Lebron Džejms nije odigrao najbolje.

Džejms je postigao deset poena, šutirajući dva od devet iz igre, uz devet asistencija i čak osam izgubljenih lopti.

Peta utakmica ove serije na programu je u sredu.

Ne propustiteKošarkaNBA KAZNILA NIKOLU JOKIĆA! Epilog incidenta: Srbin žestoko udaren po džepu zbog sukoba sa provokatorom!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆU JE NEKO UKRAO GAĆE POSLE PORAZA OD MINESOTE! Da, dobro ste pročitali... Srbin ostao bez donjeg veša, evo šta ga je zateklo u svlačionici!
Nikola Jokić protiv Minesote
Košarka"KAO ŠTO SAM REKAO RANIJE..." Nikola Jokić poslao jasnu poruku nakon novog poraza Denvera: Bili smo već u ovoj situaciji!
Nikola Jokić
Košarka"NAGETSI SU GOTOVI, OVO JE KRAJ ERE NIKOLE JOKIĆA!" Mračne prognoze poznatog novinara: Kada ispadnu, priča o Džokeru će se predstaviti OVAKO!
Nikola Jokić

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera Izvor: YouTube/NBA