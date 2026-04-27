Košarkaši Hjustona pobedili su danas na svom terenu Los Anđeles Lejkerse sa 115:96 i tako smanjili na 3:1 u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije.

Hjuston, koji je i na ovom meču bio bez Kevina Durenta, uspeo je da izbegne eliminaciju zahvaljujući, pre svega, uravnoteženom napadu.

Hjuston - Lejkersi, 4. meč plej-ofa Foto: Tim Warner / Getty images / Profimedia

Cela startna postava Hjustona je postigla dvocifren broj poena - Amen Topson je ubacio 23, Tari Ison 20, Alperin Šengun 19, Rid Šepard 17, a Džabari Smit 16 poena.

Lejkerse je predvodio Deandre Ejton sa 19 poena i deset skokova, pre nego što je sredinom treće četvrtine isključen zbog druge nesportske lične greške nakon što je udario Šenguna. Njegov učinak nije bio ni približno dovoljan da njegov tim završi ovu seriju u utakmici u kojoj Lebron Džejms nije odigrao najbolje.

Džejms je postigao deset poena, šutirajući dva od devet iz igre, uz devet asistencija i čak osam izgubljenih lopti.

Peta utakmica ove serije na programu je u sredu.