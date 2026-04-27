Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio Partizan.

Doskorašnji krilni centar Partizana potpisao je za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Murinen je početkom sezone 2025/2026 stigao u Partizan kao dečak koji je srušio Srbiju na Evropskom prvenstvu i koji bi mogao da bude nova velika “stvar” evropske košarke. Ipak, leteći Finac se nije snašao u Humskoj i nedugo nakon što je u klub došao Đoan Penjaroja, napustio je Beograd.

Ovo su dobre vesti za Partizan koji će tako prihodovati novac na ime obeštećenja za Murinena.

Ne propustiteKošarkaKK PARTIZAN OBRADOVAO NAVIJAČE PRED POČETAK KLS! Besplatan ulaz na meč protiv Slobode
partizan-zvezda-aba-689206.JPG
EvroligaNIŠTA OD EVROLIGAŠKOG POJAČANJA! Snažni centar odbio ponudu Partizana!
Taj Odijase
EvroligaPARTIZAN POJAČAO PONUDU, STIŽE VELIKO POJAČANJE? Crno-beli kroje moćan tim za sledeću sezonu!
Taj Odijase u Partizanu?
EvroligaNIKAD BRUTALNIJI UDAR! Vlade Đurović žestoko opleo po večitima: Po Rumuniji i Mađarskoj ima igrača za Zvezdu i Partizan
Vlade Đurović

