Došlo je vreme za rastanak.
SADA JE I ZVANIČNO: Napustio Partizan, evo gde nastavlja karijeru!
Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio Partizan.
Doskorašnji krilni centar Partizana potpisao je za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku.
Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport
Murinen je početkom sezone 2025/2026 stigao u Partizan kao dečak koji je srušio Srbiju na Evropskom prvenstvu i koji bi mogao da bude nova velika “stvar” evropske košarke. Ipak, leteći Finac se nije snašao u Humskoj i nedugo nakon što je u klub došao Đoan Penjaroja, napustio je Beograd.
Ovo su dobre vesti za Partizan koji će tako prihodovati novac na ime obeštećenja za Murinena.
