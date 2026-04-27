Košarka je za devojčice

U Vrčinu je uspešno održana prva radionica projekta „Košarka je za devojčice“, u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije.

Događaju je prisustvovala i potpredsednica KSS Ana Joković ispred sektora za žensku košarku, koja je sa svojim saradnicima aktivno uključena u realizaciju projekta. Projekat se realizuje pod rukovodstvom Sonje Vasić i Tine Krajišnik, dok je koordinator projekta Aleksandra Crvendakić Ivanović.

Radionica je održana u OŠ „Sveti Sava“ u Vrčinu, gde je učestvovalo 65 devojčica koje su imale priliku da se kroz zanimljive aktivnosti upoznaju sa osnovama i čarima košarke.

Poseban doprinos događaju dali su trener ženske kadetske reprezentacije Dragan Vuković i bivša reprezentativka Maja Miljković, koji su sa učesnicama podelili svoja znanja, iskustva i ljubav prema košarci, a trener je bila Mina Šopalović.

Tokom radionice organizovani su različiti poligoni i sportske igre, dok su razgovori sa bivšim reprezentativkama dodatno inspirisali devojčice da se bave sportom i veruju u svoje mogućnosti.

Košarkaški savez Srbije je OŠ „Sveti Sava“ donirao lopte i rekvizite za trening.

Projekat „Košarka je za devojčice“ ima za cilj promociju ženske košarke, podsticanje devojčica da se bave sportom i stvaranje novih generacija košarkašica širom Srbije.