TRIJUMF ZA KRAJ ABA LIGE: Košarkaši Krke ubedljivo pobedili Beč
Košarkaši Krke pobedili su danas na svom terenu u Novom Mestu Beč 97:73 (24:21, 23:19, 24:20, 26:13), u utakmici poslednjeg, 10. kola plej-auta regionalne ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Krke bio je Blaž Mahkovic sa 18 poena. Lovro Urbiha i Kalil Mubarak Brentli su dodali po 15 poena, dok je Urban Oman postigao 14 poena.
U ekipi Beča najefikasniji je bio Gregor Glas sa 18 poena. Rašid Mahalbašić je dodao 12 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je srpski bek Vojislav Stojanović postigao 10 poena.
Od ostalih srpskih košarkaša u ekipi Beča, Luka Ašćerić je upisao devet poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Marko Pavićević zabeležio osam poena i četiri skoka.
Oba kluba su već obezbedila opstanak u ABA ligi. Krka je sezonu završila na petom mestu plej-auta sa 10 pobeda i 16 poraza, dok Beč zauzima sedmu poziciju sa skorom 9/17.