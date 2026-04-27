Košarkaši Krke pobedili su danas na svom terenu u Novom Mestu Beč 97:73 (24:21, 23:19, 24:20, 26:13), u utakmici poslednjeg, 10. kola plej-auta regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Krke bio je Blaž Mahkovic sa 18 poena. Lovro Urbiha i Kalil Mubarak Brentli su dodali po 15 poena, dok je Urban Oman postigao 14 poena.

U ekipi Beča najefikasniji je bio Gregor Glas sa 18 poena. Rašid Mahalbašić je dodao 12 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je srpski bek Vojislav Stojanović postigao 10 poena.

Od ostalih srpskih košarkaša u ekipi Beča, Luka Ašćerić je upisao devet poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Marko Pavićević zabeležio osam poena i četiri skoka.