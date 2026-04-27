Najbolji košarkaš Minesota Timbervulvsa Entoni Edvards neće igrati u petom meču prve runde plej-ofa Zapadne konferencije.

Kao što je poznato, on se povredio u prvom poluvremenu utakmice broj četiri protiv Denvera i stradalo je koleno, ali srećom povreda nije teže prirode.

Minesota je na društvenim mrežama i zvanično objavila i potvrdila da Edvards večeras neće igrati i da će tokom narednih nedelja moći da se vrati na parket.

To znači, verovatno, da će Edvards moći da nastupi za Minesotu u narednoj rundi ukoliko Vulvsi savladaju Denver Nagetse u ovoj seriji.

Minesota za sada ima prednost od 3-1, ali se serija vraća u Kolorado.

