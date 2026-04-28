Košarkaši Burga osvojili su Evrokup, pošto su večeras u drugom meču finalne serije na svom terenu pobedili Bešiktaš 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19).

Burg je u seriji slavio 2:0 u pobedama, pošto je bio bolji i u prvom meču u Istanbulu.

Na šest minuta pre završetka meča, Burg je bio u prednosti od šest poena. Iako je Bešiktaš u samom finišu uspeo da izjednači na 71:71, Adam Mokoka je poentirao u poslednjoj sekundi i tako srušio sve nade selektora Srbije.

