KK Dubai tvrdi da je šokiran i nezadovoljan odlukom Predsedništva ABA lige da im se zabrani igranje domaćih utakmica plej-ofa u Dubaiju i da se mečevi prebace na neutralni teren.

Klub smatra da je odluka doneta bez validnih državnih dokumenata i bez konsultacija sa njima.

Aleksa Avramović u dresu Dubaija

Navode da su ranije poslali svu potrebnu dokumentaciju, uključujući garancije "Dubai Sports Council-a" i logističke ponude (poput plaćanja čarter leta za goste), kao i da su imali signal od sportskog direktora lige da je igranje u Dubaiju prihvatljivo.

Posebno ističu da su protiv odluke glasali ili učestvovali predstavnici klubova koji su u direktnom sukobu interesa, što po njima dovodi u pitanje nepristrasnost i regularnost takmičenja.

Takođe tvrde da je bezbednosna procena pogrešna i da je situacija u Dubaiju potpuno stabilna i bez rizika, pa odluku smatraju neosnovanom i štetnom po integritet lige.

Upozoravaju da bi mogli da pokrenu postupak pred Sportskim arbitražnim sudom u Lozani ako se odluka ne promeni, i traže hitno sazivanje Skupštine ABA lige i ukidanje ili suspendovanje sporne odluke u roku od 24 časa, naveli su u saopštenju:

- Zbog svega navedenog, Dubai ovim putem formalno zahteva da se u naredna 24 časa, a najkasnije do subote, 16. maja 2026. godine, donese nova odluka kojom će se:

1. odmah i u potpunosti opozvati odluka Predsedništva ABA lige; ili, podredno,

2. najmanje odmah suspendovati i opozvati odluka koja se odnosi na prvu utakmicu (i eventualnu treću utakmicu) polufinalne serije, koje su zakazane da se uskoro odigraju u Dubaiju;

3. nakon toga, ukoliko bude potrebno, organizovati novi koordinacioni sastanak u kasnijoj fazi isključivo u slučaju plasmana Dubai Basketball-a u finale, kako bi se situacija ponovo procenila na osnovu tada aktuelnih i relevantnih okolnosti, uz uključivanje i učešće svih relevantnih strana, uključujući i sam Dubai - navodi se u delu saopštenja.

