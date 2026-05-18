NEVIĐENA DRAMA PRIPALA CRNO-BELIMA: Partizan pobedio Crvenu zvezdu na startu polufinala ABA lige
Crno-beli su kao domaćini u "Areni" slavili sa 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35).
Serija se igra na dve pobede, a pobednik će za titulu igrati protiv boljeg iz duela Dubaija i Budućnosti.
Revanš je na programu u četvrtak 21. maja u 20 časova, a igra se u hali "Aleksandar Nikolić". Eventualna majstorica je narednog ponedeljka u "Areni".
Partizan je vodio veći deo utakmice, imao i 20 poena prednosti, a četiri minuta pre kraja 16 poena viška. Međutim, usledio je uraganski nalet Crvene zvezde, koja je prišla na samo poen minusa minut pre kraja.
Ipak, crno-beli su uspeli da se vrate u meč i odbrane domaći teren.
Dvejn Vašington je postigao 23 poena u Partizanu, a postigao je i ključni koš pod faulom u poslednjem minutu.
Sterling Braun je postigao 16 poena, Karlik Džons 15, a Tonje Džekiri 15 poena.
U timu Crvene zvezde briljirao je Džordan Nvora sa 31 poenom. Džered Batler je pogodio 18 poena, a Ebuka Izundu 10.
Partizan je imao za nijansu bolji procenat šuta iz igre (56.6% - 54.1%). Crno-beli su za dva poena šutirali 63.6 odsto, a crveno-beli 63.2 odsto.
Partizan je sa linije penala imao šut 31 - 41, odnosno 75.6 odsto, a Crvena zvezda 19 - 26, odnosno 73.1 odsto.
Domaćin je imao šest skokova više (28 - 22, odnosno tri skoka više u napadu, 9 - 6).
Crno-beli su imali sedam asistencija više (26 - 19), pet osvojenih lopti manje (3 - 8), kao i dve izgubljene lopte više (16 - 14).
40'
Kalates je fauliran 55 sekundi pre kraja. Kalinić je dobio petu ličnu. Kalates je promašio prvo bacanje, potom i drugo.
Batler poentira 44 sekunde pre kraja - 95:94.
Karlik Džons je fauliran 37 sekundi pre kraja. Prvobitno je bila odluka 2+1, pa su sudije preinačile tu odluku. Džons je precizan u prvom pokušaju, i drugi put siguran - 97:94. Njegovih 17 poena.
Zvezda gubi loptu 31 sekund pre kraja. Pre toga tajm-aut za Zvezdu.
Vašington pogađa za dva pod faulom 19 sekundi pre kraja - 99:94. Pogodio je za 100:94.
39'
Džekiri je za dva bacanja fauliran. Pogodio je oba puta - 95:84.
Nvora pogađa za tri - 95:87.
Dobrić je fauliran. Peta lična Bongi. Promašio je prvo bacanje, drugo pogodio - 95:88. Vašington pravi faul u napadu.
batler je pogodio - 95:90. Zvezda je u velikom naletu, Partizan je potpuno pao. Vašington pravi drugi vezani faul u napadu. Do kraja 1:14.
Izundu smanjuje - 95:92.
38'
Izundu je pogodio jedno od dva bacanja - 90:77.
Fernando je na liniji bacanja - precizan je oba puta - 92:77.
Nvora smanjuje - 92:79. Njegovih 28 poena, uz jako dobar procenat šuta.
Batler pogađa pod faulom - 92:81. Pogađa i dodatno bacanje - 92:82.
Kalates je polovičan sa penala - 93:82. Kalinić smanjuje na 93:84. Zvezda je posle duže vremena na jednocifrenom zaostatku.
37'
Džons sa linije slobodnih bacanja diže prednost na 90:74.
Atraktivno zakucavanje Izundua, njegov sedmi poen - 90:76.
36'
Odželej zakucava - 86:72.
Braun na ofanzivnom skoku poentira - 88:72.
Nvora smanjuje sa penala, njegovih 26 poena - 88:74.
35'
Batler vezuje pet poena - 84:70. Tajm-aut za Penajroju.
Braun je prekinuo mini-krizu Partizana u napadu - 86:70.
31'
Džekiri je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo, ne i drugo - 79:59.
Kalinić pogađa svoju prvu trojku - 79:62.
Lakić poentira - 81:62.
29'
Sjajna asistencija Kalatesa, a Džekiri pogađa pod faulom - 73:59. Pogodio je za 74:59.
Bolomboj je promašio dva bacanja, serija grešaka Zvezde, što Partizan koristi. Vašington stiže do svog 15. poena - 76:59.
28'
Seriju grešaka na obe strane prekida Batler svojim šestim poenom - 66:59.
Lakić postiže trojku - 69:59. Prva dvocifrena prednost Partizana.
Osetkovski pogađa na pas Kalatesa - 71:59.
26'
Džekiri zakucava na pas Kalatesa - 66:57. Partizan je ponovo na maksimalnih devet poena prednosti.
25'
Odmah i Karlik Džons dobija treću ličnu. Moneke je na liniji bacanja. Siguran je oba puta - 64:57.
Tehnička greška za klupu Crvene zvezde, tačnije za Monekea koji je sedeo na klupi. Braun je promašio bacanje.
24'
Fernando zakucava pod faulom - 60:55. Pogađa i svoj sedmi poen - 61:55.
Sterling Baun poentira pod faulom - 63:56. Pogodio je za najvećih plus devet koliko su crno-beli imali u prvom poluvremenu - 64:56.
Problem za Partizan, Isak Bonga je zaradio treću ličnu.
21'
Moneke postiže prve poene u nastavku - 52:48.
Bonga postiže prve poene za Partizan, i to trojku - 55:48.
Karter dvojkom smanjuje - 55:50.
Vašington i Džons dvocifreni, šou Nvore
U ekipi Partizana najefikasniji su bili Vašington sa 13 poena i Džons sa 11 poena.
U ekipi Crvene zvezde Džordan Nvora sa 19 poena.
Partizan je šutirao 61.1 odsto za dva poena i 50 odsto za tri /5/10). Crno-beli su uhvaliti 14 lopti (6 u napadu), uz 14 asistencija, dve osvojene i pet izgubljenih lopti.
Zvezda je za dva poena šutirala 68.6 odsto, a za tri 41.7 odsto (5/12). Crveno-beli su uhvatili devet lopti, od toga dve u napadu. Imaju 11 skokova, tri osvojene i pet izgubljenih lopti.
19'
Nvora pogađa za dva pod faulom - 48:45. Stigao je i do 19. poena - 48:46.
Karlik Džons pogađa - 50:46.
18'
Nvora smanjuje - 46:42.
Izundu je polovičan sa penala - 46:43.
Džons je fauliran. Karlik pogađa oba puta - 48:43.
17'
Fernando je polovičan sa penala - 44:38. Izundu smanjuje na 44:40.
braun pogađa za dva - 46:40.
16'
Nvora sa penala smanjuje na 40:35. Njegovih 11 poena.
Pokuševski iz kornera pogađa trojku - 43:35.
Nvora vraća trojku, njegovih 14 poena - 43:38.
15'
Vašington povećava na 39:30 svojim 13. poenom.
Karter smanjuje trojkom - 39:33.
Fernando je fauliran za dva penala. Pogodio je jedno - 40:33.
13'
Džekiri pvoećava na 33:26.
Vašington ponovo precizan za dva, njegov 11. poen - 35:26.
Izundu postiže svoje prve poene - 35:28.
11'
Lakić poenima otvara drugu četvrtinu - 27:19.
Bolomboj je fauliran za dva bacanja. Oba puta je siguran - 27:21.
10'
Vašingotn solo-prodorom povećava na 22:16.
Bolomboj pogađa poene - 22:18.
Džekiri pogađa dva bacanja za 24:18.
Vašington je fauliran na šutu. Prvo je promašio, drugo mirniji - 25:18.
Moneke je polovičan sa penala - 25:19.
8'
Vašington pogađa trojku, njegovi prvi poeni - 17:13.
Nvora uzvraća trojkom - 17:16.
Bonga zakucava, prvi njegovi poeni - 19:16.
4'
Kalinić se upisuje u strelce - 7:7.
Nvora postiže svoj četvrti poen - 7:9.
Karlik Džons se sjajno slnalazi posle promašaja - 9:9.
Igra se na dve pobede
Polufinalna serija, poput četvrtfinalne, igra se na dve pobede.
Partizan u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, pa bi bio domaćin u eventualnoj majstorici.
Revanš je u četvrtak, a Zvezda se odlučila da se igra u hali "Aleksandar Nikolić".
Partizan vodi 3:1 ove sezone
Večerašnji duel je peti ove sezone, a bilans je 3:1 u korist Partizana.
Crno-beli su ostvarili obe pobede u Evroligi, dok je u ABA ligi svako iskoristio prednost domaćeg terena.
Zvezda bez Miljenovića, tu su Mekintajer i Izundu
Poput Partizana, ni Crvena zvezda ne može da računa na sve igrače.
Odsutan je Stefan Miljenović.
U poslednji čas je donesena konačna odluka oko učešća Ebuke Izundua i Kodija Milera-Mekintajera.
U timu nema ni Nikole Đurišića, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.
Partizan bez dvojice, tu su Pokuševski i Kalates
Prvi polufinalni duel, kao i ostatak sezone, propustiće zbog povrede kolena Šejk Milton. Takođe, nema ni Marija Nakića.
Aleksej Pokuševski se oporavio, kao i Nik Kalates.
U timu nema ni Žofrija Lovernja, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.
Sastavi
PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA
Hala: Arena
Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković
PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.
CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.