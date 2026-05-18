Svi događaji
Od najnovijeg
22:00

40'

Kalates je fauliran 55 sekundi pre kraja. Kalinić je dobio petu ličnu. Kalates je promašio prvo bacanje, potom i drugo. 

Batler poentira 44 sekunde pre kraja - 95:94

Karlik Džons je fauliran 37 sekundi pre kraja. Prvobitno je bila odluka 2+1, pa su sudije preinačile tu odluku. Džons je precizan u prvom pokušaju, i drugi put siguran - 97:94. Njegovih 17 poena. 

Zvezda gubi loptu 31 sekund pre kraja. Pre toga tajm-aut za Zvezdu.

Vašington pogađa za dva pod faulom 19 sekundi pre kraja - 99:94. Pogodio je za 100:94

21:54

39'

Džekiri je za dva bacanja fauliran. Pogodio je oba puta - 95:84

Nvora pogađa za tri - 95:87

Dobrić je fauliran. Peta lična Bongi. Promašio je prvo bacanje, drugo pogodio - 95:88. Vašington pravi faul u napadu.

batler je pogodio - 95:90. Zvezda je u velikom naletu, Partizan je potpuno pao. Vašington pravi drugi vezani faul u napadu. Do kraja 1:14.

Izundu smanjuje - 95:92

21:50

38'

Izundu je pogodio jedno od dva bacanja - 90:77

Fernando je na liniji bacanja - precizan je oba puta - 92:77

Nvora smanjuje - 92:79. Njegovih 28 poena, uz jako dobar procenat šuta.

Batler pogađa pod faulom - 92:81. Pogađa i dodatno bacanje - 92:82

Kalates je polovičan sa penala - 93:82. Kalinić smanjuje na 93:84. Zvezda je posle duže vremena na jednocifrenom zaostatku. 

21:49

Ovacije za Nika Kalatesa

Ne propustiteKošarkaGROBARI SU REKLI SVOJE! Da li Kalates nakon ovoga odlazi iz Partizana?
Nik Kalates

21:46

37'

Džons sa linije slobodnih bacanja diže prednost na 90:74

Atraktivno zakucavanje Izundua, njegov sedmi poen - 90:76

21:43

36'

Odželej zakucava - 86:72

Braun na ofanzivnom skoku poentira - 88:72.

Nvora smanjuje sa penala, njegovih 26 poena - 88:74

21:40

35'

Batler vezuje pet poena - 84:70. Tajm-aut za Penajroju.

Braun je prekinuo mini-krizu Partizana u napadu - 86:70

21:39

34'

Karter je polovičan sa linije bacanja - 84:65

Batler pogađa za tri poena - 84:68.

21:38

33'

Vašingtron pogađa za tri - 84:64

21:36

32'

Odželej smanjuje na 81:64

21:33

31'

Džekiri je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo, ne i drugo - 79:59

Kalinić pogađa svoju prvu trojku - 79:62

Lakić poentira - 81:62

21:32

4. četvrtina

Partizan sa plus 19 ulazi u poslednju četvrtinu - 78:59

21:31

30'

Vašington probija i pogađa za najveću prednost - 78:59.

21:26

29'

Sjajna asistencija Kalatesa, a Džekiri pogađa pod faulom - 73:59. Pogodio je za 74:59

Bolomboj je promašio dva bacanja, serija grešaka Zvezde, što Partizan koristi. Vašington stiže do svog 15. poena - 76:59

21:24

28'

Seriju grešaka na obe strane prekida Batler svojim šestim poenom - 66:59.

Lakić postiže trojku - 69:59. Prva dvocifrena prednost Partizana.

Osetkovski pogađa na pas Kalatesa - 71:59

21:20

26'

Džekiri zakucava na pas Kalatesa - 66:57. Partizan je ponovo na maksimalnih devet poena prednosti. 

21:16

25'

Odmah i Karlik Džons dobija treću ličnu. Moneke je na liniji bacanja. Siguran je oba puta - 64:57

Tehnička greška za klupu Crvene zvezde, tačnije za Monekea koji je sedeo na klupi. Braun je promašio bacanje.

21:13

24'

Fernando zakucava pod faulom - 60:55. Pogađa i svoj sedmi poen - 61:55

Sterling Baun poentira pod faulom - 63:56. Pogodio je za najvećih plus devet koliko su crno-beli imali u prvom poluvremenu - 64:56.

Problem za Partizan, Isak Bonga je zaradio treću ličnu. 

21:13

23'

Nvora smanjuje na 58:55.

21:08

22'

Braun pogađa trojku - 58:50.

Nvora postiže još jednu trojku - 58:53

21:08

21'

Moneke postiže prve poene u nastavku - 52:48

Bonga postiže prve poene za Partizan, i to trojku - 55:48

Karter dvojkom smanjuje - 55:50

21:07

3. četvrtina

Parztizan ulazi sa šest poena viška - 52:46.

20:53

Vašington i Džons dvocifreni, šou Nvore

U ekipi Partizana najefikasniji su bili Vašington sa 13 poena i Džons sa 11 poena.

U ekipi Crvene zvezde Džordan Nvora sa 19 poena.

Partizan je šutirao 61.1 odsto za dva poena i 50 odsto za tri /5/10). Crno-beli su uhvaliti 14 lopti (6 u napadu), uz 14 asistencija, dve osvojene i pet izgubljenih lopti.

Zvezda je za dva poena šutirala 68.6 odsto, a za tri 41.7 odsto (5/12). Crveno-beli su uhvatili devet lopti, od toga dve u napadu. Imaju 11 skokova, tri osvojene i pet izgubljenih lopti.

20:49

20'

Fernando pogađa na asistenciju Kalatesa - 52:46

20:45

19'

Nvora pogađa za dva pod faulom - 48:45. Stigao je i do 19. poena - 48:46

Karlik Džons pogađa - 50:46

20:41

18'

Nvora smanjuje - 46:42

Izundu je polovičan sa penala - 46:43

Džons je fauliran. Karlik pogađa oba puta - 48:43

20:40

17'

Fernando je polovičan sa penala - 44:38. Izundu smanjuje na 44:40

braun pogađa za dva - 46:40

20:38

16'

Nvora sa penala smanjuje na 40:35. Njegovih 11 poena. 

Pokuševski iz kornera pogađa trojku - 43:35

Nvora vraća trojku, njegovih 14 poena - 43:38

20:36

15'

Vašington povećava na 39:30 svojim 13. poenom.

Karter smanjuje trojkom - 39:33

Fernando je fauliran za dva penala. Pogodio je jedno - 40:33

20:32

14'

Batler smanjuje sa linije slobodnih bacanja - 35:30

Džons je precizan - 37:30

20:29

13'

Džekiri pvoećava na 33:26

Vašington ponovo precizan za dva, njegov 11. poen - 35:26

Izundu postiže svoje prve poene - 35:28

20:27

12'

Vašington ubacuje za tri poena - 31:23.

Dobrić vraća za tri poena - 31:26

20:25

11'

Lakić poenima otvara drugu četvrtinu - 27:19

Bolomboj je fauliran za dva bacanja. Oba puta je siguran - 27:21

20:25

2. četvrtina

Partizan ima šest poena viška posle prve četvrtine - 25:19.

20:18

10'

Vašingotn solo-prodorom povećava na 22:16.

Bolomboj pogađa poene - 22:18

Džekiri pogađa dva bacanja za 24:18

Vašington je fauliran na šutu. Prvo je promašio, drugo mirniji - 25:18

Moneke je polovičan sa penala - 25:19

20:17

9'

Džekiri je polovičan sal inije penala - 20:16

20:14

8'

Vašington pogađa trojku, njegovi prvi poeni - 17:13.

Nvora uzvraća trojkom - 17:16

Bonga zakucava, prvi njegovi poeni - 19:16

20:09

6'

Nvora stiže do šestog poena - 12:13.

Osetkovski posle ofanzivnog skoka pogađa - 14:13

20:07

5'

Džons pogađa trojku - 12:9

Odželej smanjuje svojim prvim poenima - 12:11

20:06

4'

Kalinić se upisuje u strelce - 7:7

Nvora postiže svoj četvrti poen - 7:9

Karlik Džons se sjajno slnalazi posle promašaja - 9:9

20:03

3'

Osetkovski pogađa prvu trojku za Partizan - 5:5.

Braun pogađa sa linije bacanja - 7:5

20:03

2'

karter pogađa prve poene za Zvezdu, i to trojku - 2:3. Nvora se upisao u strelce - 2:5

20:03

1'

Braun je otvorio utakmicu poenima - 2:0.

20:03

1. četvrtina

19:49

Specijalno obezbeđenje za goste

Ne propustiteKošarkaTENZIJA NA MAKSIMUMU! Posebne mere obezbeđenja pred okršaj Partizana i Zvezde! (VIDEO)
Zaštitna ograda iza klupe Crvene zvezde

19:36

Nikola Jović stiže na derbi

00:08
Nikola Jović na večitom derbiju Izvor: Kurir

19:29

Zagrevanje

19:14

Vlade Đurović najavio derbi

Ne propustiteKošarkaVLADE ĐUROVIĆ PROGNOZIRAO VEČITI DERBI: Njegove reči se neće svideti delijama
Vlade Đurović, Večiti derbi

19:14

Sastav Zvezde

Ne propustiteKošarkaPREOKRET U MINUT DO 12! Saša Obradović odredio tim za Partizan! Poznato stanje povređenih igrača!
Saša Obradović

18:59

Crvena zvezda stigla u Arenu

18:55

Igra se na dve pobede

Polufinalna serija, poput četvrtfinalne, igra se na dve pobede.

Partizan u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, pa bi bio domaćin u eventualnoj majstorici.

Revanš je u četvrtak, a Zvezda se odlučila da se igra u hali "Aleksandar Nikolić".

18:55

Partizan vodi 3:1 ove sezone

Večerašnji duel je peti ove sezone, a bilans je 3:1 u korist Partizana.

Crno-beli su ostvarili obe pobede u Evroligi, dok je u ABA ligi svako iskoristio prednost domaćeg terena.

18:53

Zvezda bez Miljenovića, tu su Mekintajer i Izundu

Poput Partizana, ni Crvena zvezda ne može da računa na sve igrače.

Odsutan je Stefan Miljenović.

U poslednji čas je donesena konačna odluka oko učešća Ebuke Izundua i Kodija Milera-Mekintajera.

U timu nema ni Nikole Đurišića, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.

18:52

Partizan bez dvojice, tu su Pokuševski i Kalates

Prvi polufinalni duel, kao i ostatak sezone, propustiće zbog povrede kolena Šejk Milton. Takođe, nema ni Marija Nakića.

Aleksej Pokuševski se oporavio, kao i Nik Kalates.

U timu nema ni Žofrija Lovernja, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.

16:01

Sastavi

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Hala: Arena

Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković

PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.