Crno-beli su kao domaćini u "Areni" slavili sa 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35).

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026

Serija se igra na dve pobede, a pobednik će za titulu igrati protiv boljeg iz duela Dubaija i Budućnosti.

Revanš je na programu u četvrtak 21. maja u 20 časova, a igra se u hali "Aleksandar Nikolić". Eventualna majstorica je narednog ponedeljka u "Areni".

Partizan je vodio veći deo utakmice, imao i 20 poena prednosti, a četiri minuta pre kraja 16 poena viška. Međutim, usledio je uraganski nalet Crvene zvezde, koja je prišla na samo poen minusa minut pre kraja.

Ipak, crno-beli su uspeli da se vrate u meč i odbrane domaći teren.

Dvejn Vašington je postigao 23 poena u Partizanu, a postigao je i ključni koš pod faulom u poslednjem minutu.

Sterling Braun je postigao 16 poena, Karlik Džons 15, a Tonje Džekiri 15 poena.

U timu Crvene zvezde briljirao je Džordan Nvora sa 31 poenom. Džered Batler je pogodio 18 poena, a Ebuka Izundu 10.

Partizan je imao za nijansu bolji procenat šuta iz igre (56.6% - 54.1%). Crno-beli su za dva poena šutirali 63.6 odsto, a crveno-beli 63.2 odsto.

Partizan je sa linije penala imao šut 31 - 41, odnosno 75.6 odsto, a Crvena zvezda 19 - 26, odnosno 73.1 odsto.

Domaćin je imao šest skokova više (28 - 22, odnosno tri skoka više u napadu, 9 - 6).