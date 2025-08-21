Slušaj vest

Uroš Trifunović napustio je pripreme reprezentacije Srbije pošto je otpao sa spiska Svetislava Pešića, te je stigao u Tel Aviv, gde će naredne sezone igrati za Makabi.

On je stigao iz turskog Tofaša, a prethodno je bio član Partizana, a po dolasku je otvorio dušu.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

"Osećam se sjajno i hvala onome ko me je doveo i verovao u mene. Jedva čekam da obučem dres Makabija. Ovaj klub je među tri u evropskoj istoriji. Ovo je ostvarenje sna za mene. Sećam se da sam kao dete gledao Tajrisa Rajsa, a razgovarao sam sa Vasilijem Micićem pre nego što sam potpisao ugovor i konsultovao sam sa njim", reči su koje je uputio srpski košarkaš.

Trifunović je otpao sa Pešićevog spiska za Eurobasket budući da nije igrao za srpski tim usled povrede. Pored njega, Pešić sigurno neće računati ni na Alena Smailagića, dok će konačan spisak biti poznat pred samo takmičenje.

Šta smo do sada videli od Srbije?

Šest pobeda, ogroman broj različitih rešenja u napadu, čvrsta odbrana (kada zategnemo), sjajna atmosfera i pečat na proceni: ubedljivo smo najbolji u Evropi. Na papiru, ali i terenu.

E, sada je potrebno sve to preneti i na rezultate. Košarkaška reprezentacija Srbije privod kraju pripremni period za Evropsko prvenstvo u Rigi (27. avgust - 14. septembar).

"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku i Nemačku. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolje.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.

Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.

Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.

Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.

Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.

Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.

