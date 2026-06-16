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Evroliga priprema veliki zaokret u načinu funkcionisanja takmičenja, a u centru priče su i večiti rivali - Crvena zvezda i Partizan.

Prema ekskluzivnim i proverenim informacijama Kurira, Evroliga je definisala model po kojem bi klubovi mogli da dobiju status “franšize”, odnosno stalnog učesnika najelitnijeg evropskog takmičenja. U tom scenariju, pominje se jedna jasna cifra! Ona iznosi ravno - 50.000.000 evra kao ulaznica za dugoročnu kartu koja bi garantovala mesto u Evroligi.

Plan koji se razmatra podrazumeva da bi franšizni klubovi imali sigurno učešće iz sezone u sezonu, bez bojazni od rezultatskog ispadanja ili zavisnosti od pozivnica.

Sa druge strane, ostali klubovi koji ne uđu u taj sistem ne bi imali zagarantovano mesto – njihovo učešće bi zavisilo od odluka Evrolige, formata takmičenja i dostupnih “vajld-kard” pozivnica.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Takav model bi značajno promenio dosadašnju strukturu evropske košarke i otvorio pitanje budućnosti klubova koji ne postanu deo zatvorenog sistema.

Jasno je da Evroliga već neko vreme razmatra komercijalizaciju i stabilniji finansijski model takmičenja kroz franšizni sistem.

Podsećamo, jutros je Meridian sport objavio vest o pozivu večitima za elitno takmičenje kao tektonskoj promeni u evropskoj, ali i srpskoj košarci.

01:36 Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium