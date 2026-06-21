Slušaj vest

KK Partizan bi ovog leta mogao da napravi jedno od najzvučnijih pojačanja u novijoj istoriji kluba.

Prema informacijama koje kruže košarkaškim krugovima, crno-beli navodno pokazuju interesovanje za iskusnog australijskog plejmejkera Petija Milsa, koji bi po završetku sezone trebalo da napusti Tenerife.

1/7 Vidi galeriju peti mils Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia, Profimedia

Mils iza sebe ima impresivnu karijeru tokom koje je godinama nastupao u NBA ligi, a najveći trag ostavio je u dresu San Antonio Sparsa, sa kojima je osvojio i šampionski prsten. Tokom karijere nosio je i dresove Bruklin Netsa, Atlanta Hoksa, Majami Hita i Los Anđeles Klipersa, dok je sa reprezentacijom Australije osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Iako za sada nema zvanične potvrde pregovora, izvori bliski košarkaškom tržištu tvrde da Partizan pažljivo prati situaciju oko iskusnog organizatora igre, koji će ovog leta biti slobodan u izboru nove sredine.

Dolazak igrača takvog renomea predstavljao bi pravu transfer bombu za evropsku košarku, a nema sumnje da bi navijači Partizana sa velikim oduševljenjem dočekali nekadašnjeg NBA šampiona u Beogradu.

Ostaje da se vidi da li će interesovanje prerasti u konkretne pregovore, ali je jasno da bi eventualni transfer Petija Milsa u Humsku odjeknuo širom košarkaške Evrope.

Pored Milsa, među imenima koja se poslednjih nedelja povezuju sa Partizanom nalazi se i argentinski reprezentativac Nikolas Laprovitola. Iskusni plejmejker, koji je prethodnih sezona bio jedan od ključnih igrača Barselone, navodno se takođe nalazi na radaru crno-belih u sklopu planirane rekonstrukcije spoljne linije tima za narednu sezonu.

1/3 Vidi galeriju Nikolas Laprovitola Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Za sada nema konkretnih informacija o eventualnim pregovorima ni sa jednim od dvojice košarkaša, ali sama činjenica da se Partizan dovodi u vezu sa imenima poput Milsa i Laprovitole govori o visokim ambicijama kluba pred novu sezonu u Evroligi.

Ukoliko bi makar jedan od ovih transfera bio realizovan, crno-beli bi dobili ogromno iskustvo, kvalitet i liderske karakteristike na poziciji plejmejkera, što je jedan od prioriteta stručnog štaba u letnjem prelaznom roku.

Peti Mils je u dresu Tenerifa tokom sezone 2025/26 u španskoj ACB ligi prosečno beležio:

18,6 poena

0,8 skokova

1,4 asistencije

44,9% za tri poena

52,6% šut za dva poena

88,5% slobodna bacanja

21,1 minut po utakmici

Odigrao je ukupno 11 prvenstvenih utakmica od dolaska u Tenerife, a posebno se istakao šuterskim učinkom, pošto je pogađao čak 3,1 trojku po meču uz skoro 45 odsto uspešnosti.

BONUS VIDEO: