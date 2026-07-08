ŽELJKO OBRADOVIĆ VRATIO LEGENDU U PAO! Atina slavi njegov povratak!
Legendarni grčki košarkaš Dimitris Dijamantidis zvanično se vratio u Panatinaikos, gde će obavljati rukovodeću funkciju.
Panatinaikos nastavlja da okuplja legende iz svoje najslavnije ere. Posle povratka Željka Obradovića na klupu atinskog velikana i dolaska Majka Batista u stručni štab, u klub se vraća i Dimitris Dijamantidis.
Jedan od najvećih igrača u istoriji Panatinaikosa nije krio emocije zbog povratka.
"Presrećan sam što se vraćam u Panatinaikos, jer imam osećaj da sam se vratio kući. Veoma mi znači što ću ponovo sarađivati sa trenerom Obradovićem i ljudima koje izuzetno cenim. To mi je u velikoj meri olakšalo odluku", rekao je Dijamantidis po povratku u klub.
Na pitanje koju će tačno funkciju obavljati, legendarni Grk istakao je da mu titula nije važna.
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