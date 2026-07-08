Ti Džej Šorts napustio Panatinaikos i potpisao dvogodišnji ugovor sa Valensijom, gde će nastaviti svoju karijeru.
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KONAČNO! Potpisao Ti Džej Šorts, novo pojačanje!
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Ti Džej Šorts je napustio Panatinaikos posle neuspešne sezone u Atini, a njegov novi klub biće Valensija.
Rastao se sa Panatinaikosom i pre povratka Željka Obradovića, a sad je i zvanično potvrđeno da karijeru nastavlja u Valensiji, koja je sa 28-godišnjim organizatorom igre potpisala dvogodišnji ugovor, do 30. juna 2028. godine.
Ti Džej Šorts Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Javier Borrego / AFP / Profimedia
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Valensija je tako nastavila da se pojačava posle odlaska brojnih igrača i trenera Pedra Martineza, kojeg je nasledio pomoćnik Ćavi Albert.
Pre Šortsa su narandžaste pojačali Dilan Osetkovski i Gonzalo Korbalan.
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