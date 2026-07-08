Ti Džej Šorts je napustio Panatinaikos posle neuspešne sezone u Atini, a njegov novi klub biće Valensija.

Rastao se sa Panatinaikosom i pre povratka Željka Obradovića, a sad je i zvanično potvrđeno da karijeru nastavlja u Valensiji, koja je sa 28-godišnjim organizatorom igre potpisala dvogodišnji ugovor, do 30. juna 2028. godine.