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Ti Džej Šorts je napustio Panatinaikos posle neuspešne sezone u Atini, a njegov novi klub biće Valensija.

Rastao se sa Panatinaikosom i pre povratka Željka Obradovića, a sad je i zvanično potvrđeno da karijeru nastavlja u Valensiji, koja je sa 28-godišnjim organizatorom igre potpisala dvogodišnji ugovor, do 30. juna 2028. godine.

Ti Džej Šorts Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Valensija je tako nastavila da se pojačava posle odlaska brojnih igrača i trenera Pedra Martineza, kojeg je nasledio pomoćnik Ćavi Albert.

Pre Šortsa su narandžaste pojačali Dilan Osetkovski i Gonzalo Korbalan.

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Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium