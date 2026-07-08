ŽELJKO OBRADOVIĆ PRAVI DRIM TIM! NBA zver stiže u PAO - Žoc doveo čoveka koji je srušio Partizanov san o F4!
Veliko pojačanje stiže u Atinu!
Geršon Jabusele napušta NBA ligu i vraća se u Evropu, pošto je dogovorio trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom, prenosi Majkl Skoto sa portala "HoopsHype".
Francuski krilni centar stavio je potpis na višegodišnju saradnju sa atinskim velikanom i trebalo bi da bude među najplaćenijim evropskim košarkašima. Dolazak Jabuselea predstavlja još jedan veliki potez Panatinaikosa i trenera Željka Obradovića u stvaranju ekipe koja će napasti titulu Evrolige.
Jabusele iza sebe ima bogato evropsko iskustvo. Karijeru na Starom kontinentu gradio je kroz nastupe za Roan i Asvel, pre nego što je najveću afirmaciju stekao u dresu Real Madrida.
U kraljevskom klubu postao je jedan od najvažnijih igrača, a kruna tog perioda bila je titula prvaka Evrolige 2023. godine. Svojom snagom, energijom i sposobnošću da igra na više pozicija postao je jedan od najtraženijih visokih igrača u Evropi.
Posle odličnih partija u Madridu usledio je povratak u NBA. Jabusele je branio boje Boston Seltiksa, Filadelfija Seventisiksersa, Čikago Bulsa i Njujork Niksa, a u poslednje dve sezone u najjačoj ligi sveta prosečno je beležio 8,3 poena po utakmici.
Ipak, sada je odlučio da se vrati tamo gde je već dokazao svoju vrednost – u Evroligu.
Jabusele je poznat i ljubiteljima srpske košarke po burnoj epizodi iz 2023. godine, kada je u četvrtfinalu Evrolige između Real Madrida i Partizana došlo do velike tuče na terenu.
Francuz je tada u opštoj gužvi napravio rvački zahvat nad Danteom Egzumom, posle čega je usledila suspenzija. Taj incident ostao je jedan od najkontroverznijih trenutaka u novijoj istoriji evropske košarke.
Sada će Jabusele imati priliku da novu stranicu karijere napiše u dresu Panatinaikosa, gde se od njega očekuje da donese iskustvo, čvrstinu i kvalitet potreban za najveće domete.
Željko Obradović dobija još jedno veliko ime, a Evroliga dobija novu zvezdu koja garantuje spektakl.