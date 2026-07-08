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Veliko pojačanje stiže u Atinu!

Geršon Jabusele napušta NBA ligu i vraća se u Evropu, pošto je dogovorio trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom, prenosi Majkl Skoto sa portala "HoopsHype".

Francuski krilni centar stavio je potpis na višegodišnju saradnju sa atinskim velikanom i trebalo bi da bude među najplaćenijim evropskim košarkašima. Dolazak Jabuselea predstavlja još jedan veliki potez Panatinaikosa i trenera Željka Obradovića u stvaranju ekipe koja će napasti titulu Evrolige.

Jabusele iza sebe ima bogato evropsko iskustvo. Karijeru na Starom kontinentu gradio je kroz nastupe za Roan i Asvel, pre nego što je najveću afirmaciju stekao u dresu Real Madrida.

U kraljevskom klubu postao je jedan od najvažnijih igrača, a kruna tog perioda bila je titula prvaka Evrolige 2023. godine. Svojom snagom, energijom i sposobnošću da igra na više pozicija postao je jedan od najtraženijih visokih igrača u Evropi.

1/4 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle odličnih partija u Madridu usledio je povratak u NBA. Jabusele je branio boje Boston Seltiksa, Filadelfija Seventisiksersa, Čikago Bulsa i Njujork Niksa, a u poslednje dve sezone u najjačoj ligi sveta prosečno je beležio 8,3 poena po utakmici.

Ipak, sada je odlučio da se vrati tamo gde je već dokazao svoju vrednost – u Evroligu.

Jabusele je poznat i ljubiteljima srpske košarke po burnoj epizodi iz 2023. godine, kada je u četvrtfinalu Evrolige između Real Madrida i Partizana došlo do velike tuče na terenu.

Francuz je tada u opštoj gužvi napravio rvački zahvat nad Danteom Egzumom, posle čega je usledila suspenzija. Taj incident ostao je jedan od najkontroverznijih trenutaka u novijoj istoriji evropske košarke.

Sada će Jabusele imati priliku da novu stranicu karijere napiše u dresu Panatinaikosa, gde se od njega očekuje da donese iskustvo, čvrstinu i kvalitet potreban za najveće domete.

Željko Obradović dobija još jedno veliko ime, a Evroliga dobija novu zvezdu koja garantuje spektakl.