KARLIK ČEKA NOVE SNAGE! Ovako izgleda roster Partizana posle letnjih odlazaka: Koja pojačanja su sve nadomak Humske?
KK Partizan polako završava rekonstrukciju rostera za sezonu 2026/2027. Crno-beli su tokom leta ostali bez nekoliko važnih igrača, dok uprava istovremeno radi na dovođenju novih pojačanja koja bi trebalo da budu okosnica tima Đoana Penjaroje.
Klub su ovog leta napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski i Isak Bonga, dok se uveliko šuška i odlasku Bruna Fernanda u Makabi, o čemu smo nedavno pisali.
Sa druge strane, Partizan je već završio dolazak nekoliko novih igrača. Prema dostupnim informacijama, crno-beli su dogovorili saradnju sa Derekom Vilisom, Kevarijusom Hejsom i Kajlom Olmanom, koji bi uskoro trebalo i zvanično da budu predstavljeni kao nova pojačanja.
Istovremeno, među željama stručnog štaba i uprave nalazi se i Kori Džozef, prenosi "Basket News" - iskusni plejmejker sa bogatim NBA iskustvom, koji se pominje kao jedna od glavnih meta u završnici prelaznog roka. U medijima se šuška i sa Tajsonom Etijenom, za koga smo preneli da je takođe na listi želja crno-belih.
Za sada pod ugovorom u Partizanu nalaze se Karlik Džons, Šejk Milton, Arijan Lakić, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Džabari Parker, Aleksej Pokuševski, Žofri Lovernj, Bruno Fernando i Tonje Džekiri, dok status Vanje Marinkovića ostaje otvoreno pitanje.
Kada je reč o Džabariju Parkeru - situacije nije nimalo laka za crno-bele. Trener Huventuda Dani Miret otkrio je da situacija nije jednostavna i da će sve zavisiti od dogovora između Parkera i beogradskog kluba.
- On ima veoma unosan ugovor. On i Partizan moraju da postignu dogovor, a za sada do toga još nije došlo. Kada dođe trenutak za nas, uključićemo se u pregovore. Ne možemo ništa da uradimo pre toga, jer trenutno nije do nas", rekao je Miret u podkastu „Sobre la Bocina“.
U narednim nedeljama očekuje se da Partizan kompletira roster i zatvori prelazni rok sa još jednim ili dva pojačanja, kako bi spreman dočekao početak nove sezone u ABA ligi i Evroligi.
Igrači Partizana koji su pod ugovorom su:
Karlik Džons - ugovor do 2028.
Šejk Milton - ugovor do 2027.
Vanja Marinković - ugovor ističe.
Arijan Lakić - ugovor do 2027.
Mario Nakić - dugoročan ugovor.
Mitar Bošnjaković - ugovor do 2028.
Džabari Parker - ugovor do 2027.
Aleksej Pokuševski - ugovor do 2027.
Žofri Lovernj - ugovor do 2027.
Bruno Fernando - ugovor do 2027.
Tonje Džekiri - ugovor do 2027.
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