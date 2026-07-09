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KK Partizan polako završava rekonstrukciju rostera za sezonu 2026/2027. Crno-beli su tokom leta ostali bez nekoliko važnih igrača, dok uprava istovremeno radi na dovođenju novih pojačanja koja bi trebalo da budu okosnica tima Đoana Penjaroje.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Sa druge strane, Partizan je već završio dolazak nekoliko novih igrača. Prema dostupnim informacijama, crno-beli su dogovorili saradnju sa Derekom Vilisom, Kevarijusom Hejsom i Kajlom Olmanom, koji bi uskoro trebalo i zvanično da budu predstavljeni kao nova pojačanja.

Istovremeno, među željama stručnog štaba i uprave nalazi se i Kori Džozef, prenosi "Basket News" - iskusni plejmejker sa bogatim NBA iskustvom, koji se pominje kao jedna od glavnih meta u završnici prelaznog roka. U medijima se šuška i sa Tajsonom Etijenom, za koga smo preneli da je takođe na listi želja crno-belih.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Za sada pod ugovorom u Partizanu nalaze se Karlik Džons, Šejk Milton, Arijan Lakić, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Džabari Parker, Aleksej Pokuševski, Žofri Lovernj, Bruno Fernando i Tonje Džekiri, dok status Vanje Marinkovića ostaje otvoreno pitanje.

Kada je reč o Džabariju Parkeru - situacije nije nimalo laka za crno-bele. Trener Huventuda Dani Miret otkrio je da situacija nije jednostavna i da će sve zavisiti od dogovora između Parkera i beogradskog kluba.

- On ima veoma unosan ugovor. On i Partizan moraju da postignu dogovor, a za sada do toga još nije došlo. Kada dođe trenutak za nas, uključićemo se u pregovore. Ne možemo ništa da uradimo pre toga, jer trenutno nije do nas", rekao je Miret u podkastu „Sobre la Bocina“.

Aktuelni roster KK Partizan Foto: Printscreen/Basket News

U narednim nedeljama očekuje se da Partizan kompletira roster i zatvori prelazni rok sa još jednim ili dva pojačanja, kako bi spreman dočekao početak nove sezone u ABA ligi i Evroligi.

Igrači Partizana koji su pod ugovorom su:

Karlik Džons - ugovor do 2028.

Šejk Milton - ugovor do 2027.

Vanja Marinković - ugovor ističe.

Arijan Lakić - ugovor do 2027.

Mario Nakić - dugoročan ugovor.

Mitar Bošnjaković - ugovor do 2028.

Džabari Parker - ugovor do 2027.

Aleksej Pokuševski - ugovor do 2027.

Žofri Lovernj - ugovor do 2027.

Bruno Fernando - ugovor do 2027.

Tonje Džekiri - ugovor do 2027.

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