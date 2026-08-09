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Crvena zvezda je dobila igrača koji možda na prvi pogled neće biti među onima koji će puniti statističke kolone poenima, ali čiji uticaj na igru može da bude ogroman.

Nik Vajler-Beb je prototip modernog beka - igrač koji može da čuva najbolje protivničke bekove, da organizuje igru, razigrava saigrače, pokupi skok i istovremeno bude opasan kada mu se ostavi prostor.

1/3 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia, Printscreen/Instagram/chimdoggg

Njegova najveća prednost je upravo svestranost. Tokom karijere je igrao različite uloge, od beka koji čuva protivničke kreatore do organizatora igre, a u sezoni 2024/25. u dresu Bajerna napravio je veliki iskorak i u napadačkoj organizaciji. Te sezone je u Evroligi prosečno beležio 8,2 poena, 4,1 skok i 4,9 asistencija, uz 1,5 ukradenih lopti.

ODBRANA – NJEGOVO GLAVNO ORUŽJE

Ako postoji segment igre po kojem se Vajler-Beb posebno izdvaja, onda je to odbrana. Nije slučajno što je dobio priznanje za najboljeg defanzivca Evrolige za sezonu 2024/25. Bio je i najbolji kradljivac lopti u takmičenju, a njegov kvalitet najbolje se vidi kada dobije zadatak da čuva protivničkog nosioca igre.

Vajler-Beb je fizički snažan za beka, dovoljno pokretan da ostane ispred igrača sa loptom i dovoljno inteligentan da čita dodavanja i prepoznaje trenutak za udvajanje ili pomoć.

Posebno je koristan u situacijama kada treba preuzimati igrače na različitim pozicijama. Njegova sposobnost da čuva više pozicija daje treneru dodatnu mogućnost da menja defanzivne postavke tokom utakmice bez velikog pada kvaliteta. Upravo zbog toga njegov učinak često nije moguće videti samo kroz brojke.

On može da natera protivničkog plejmejkera da potroši nekoliko sekundi više u napadu, da poremeti akciju, iznudi loš pas ili spreči igrača da dobije loptu na mestu koje želi. To je tip odbrane koji se posebno ceni u Evroligi.

NAPAD – NE MORA DA BUDE PRVA OPCIJA

Vajler-Beb nije klasičan bek koji će uzimati 15-20 šuteva po utakmici. Njegova vrednost u napadu dolazi iz drugih stvari.

Pre svega, može da organizuje igru i pronađe saigrača u dobroj poziciji. U Bajernu je tokom 2024/25. dobio veću odgovornost kao plejmejker i stigao do proseka od 4,9 asistencija u Evroligi.

To znači da Zvezda dobija igrača koji može da preuzme deo organizacije kada je prvi plej pod pritiskom ili kada je potrebno promeniti ritam utakmice. Vajler-Beb takođe može da napadne prostor, učestvuje u igri iz „short roll“ situacija i koristi fizičku snagu protiv nižih bekova.

Njegov šut nije segment zbog kojeg će protivničke odbrane paničiti kao kod elitnih šutera, ali je dovoljno koristan da odbrana ne može potpuno da ga ignoriše. U poslednjoj sezoni na koledžu šutirao je 35,6 odsto za tri poena, dok je tokom profesionalne karijere pokazao da može da kazni ostavljanje samog na perimetru.

IGRAČ KOJI POVEZUJE LINIJE

Možda je upravo ovo najbolji opis Vajler-Beba. On nije igrač koji mora da bude najbolji strelac da bi bio jedan od najvažnijih na terenu.

Može da čuva najboljeg protivničkog beka, da prenese loptu, organizuje napad, pronađe otvorenog saigrača, uzme skok i odigra nekoliko kvalitetnih poseda bez lopte.

Još jedna važna karakteristika jeste iskustvo. Vajler-Beb je godinama igrao na najvišem evropskom nivou, a sa Bajernom je osvojio domaća takmičenja i izgradio reputaciju jednog od najboljih defanzivaca Evrolige.

Zbog toga njegov dolazak može da bude posebno značajan za Zvezdu u utakmicama u kojima se pobednik odlučuje kroz odbranu, fizičku igru i kontrolu ritma.

Ako bude pružao partije na nivou na kojem je osvojio nagradu za najboljeg defanzivca Evrolige, Zvezda je dobila igrača koji može da promeni način na koji izgleda njena odbrana.

A kada se tome dodaju organizacija igre, skok, asistencije i sposobnost da igra na više pozicija, jasno je zašto Vajler-Beb nije samo još jedan bek u rosteru. Njegova najveća vrednost je u tome što može da radi gotovo sve.

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