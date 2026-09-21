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Ime Lonija Vokera ponovo se pojavilo u pričama koje ga povezuju sa Partizanom.

Na društvenim mrežama pojavili su se novi navodi o mogućem dolasku američkog beka u Beograd, što je ponovo pokrenulo priču koja je tokom leta već bila veoma aktuelna.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Voker je u više navrata bio blizu dolaska u Humsku. Partizan je pokazivao ozbiljno interesovanje za iskusnog Amerikanca, ali do dogovora na kraju nije došlo. Voker je odlučio da se vrati u Sjedinjene Američke Države i nastavi karijeru u domovini.

Ovog leta potpisao je za Denver Nagetse, gde je pokušao da izbori mesto u NBA rosteru.

Ipak, pred početak nove sezone ostaje mogućnost da Voker ne zadrži mesto u ekipi Denvera.

Ukoliko bude otpušten nakon 19. oktobra, njegovo ime bi ponovo moglo da postane veoma interesantno evropskim klubovima, uključujući i Partizan, koji je već pokazao interesovanje za njega.

Amerikanac iza sebe ima bogato NBA iskustvo. Na draftu 2018. godine izabran je kao 18. pik od strane San Antonio Sparsa, za koje je proveo prve tri sezone u najjačoj ligi sveta. Nakon toga je nastupao za Los Anđeles Lejkerse, Bruklin Netse, Njujork Nikse i Los Anđeles Kliperse.

1/4 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT SHUTTERSTOCK OUT

Voker je prethodnih godina pokušavao da pronađe kontinuitet u NBA ligi, a imao je i epizode u razvojnoj ligi. Ipak, njegovo iskustvo i kvalitet bili su razlog zbog kojeg je ovog leta privukao pažnju Partizana.

Sada se njegovo ime ponovo vezuje za crno-bele, a društvene mreže dodatno su podgrejale priču o mogućem dolasku u Beograd. Za sada nema zvanične potvrde da su pregovori obnovljeni, ali je činjenica da je Voker već jednom bio veoma blizu Humske.

Ostaje da se vidi da li će nova priča ostati samo na društvenim mrežama ili će Partizan još jednom pokušati da angažuje Amerikanca.

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