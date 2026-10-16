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Nastup košarkaša Partizana Tonjea Džekirija na predstojećem večitom derbiju je doveden u znak pitanja.

Gledajući indeks korisnosti Džekiri (13,7) je ove sezone drugi najbolji košarkaš crno-belih odmah iza fantastičnog Karlika Džonsa (17,3) i bio je veoma važan košarkaš Đoana Penjaroje, posebno u prve tri utakmice u kojima je srpski tim zabeležio tri pobede.

Centar je doživeo povredu na utakmici protiv Fenerbahčea i zbog toga bi mogao da propusti utakmicu narednog kola i to protiv Crvene zvezde.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga 15.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crno-beli će 22. oktobra biti domaćin večitom rivalu, a status Džekirija će znatno ranije biti poznat.

Kako je potvrđeno "Mozzart sportu" Džekiri je imao teže istegnuće primicača u prvom poluvremenu utakmice u Istanbulu, a veoma brzo će biti podvrgnut snimanjima i analizama, nakon čega će biti poznat tačan stepen povrede i koliko će dug biti eventualni izostanak.

Kurir sport/Mozzart sport

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Bonus video:

03:08
Izjava Karlika Džounsa posle Partizan Panatinaikos Izvor: Tijana Jevtić/MONDO