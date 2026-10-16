PAKAO ZA PARTIZAN PRED VEČITI DERBI! Crno-beli bez ključnog igrača moraju na Zvezdu?!
- Nastup Tonjea Džekirija na večitom derbiju protiv Crvene zvezde doveden je u pitanje zbog povrede protiv Fenerbahčea.
- Partizanov centar je zadobio teže istegnuće primicača i uskoro će biti podvrgnut snimanjima i analizama.
- Status Džekirija biće poznat ranije, a njegov eventualni izostanak bio bi veliki udarac za crno-bele.
Nastup košarkaša Partizana Tonjea Džekirija na predstojećem večitom derbiju je doveden u znak pitanja.
Gledajući indeks korisnosti Džekiri (13,7) je ove sezone drugi najbolji košarkaš crno-belih odmah iza fantastičnog Karlika Džonsa (17,3) i bio je veoma važan košarkaš Đoana Penjaroje, posebno u prve tri utakmice u kojima je srpski tim zabeležio tri pobede.
Centar je doživeo povredu na utakmici protiv Fenerbahčea i zbog toga bi mogao da propusti utakmicu narednog kola i to protiv Crvene zvezde.
Crno-beli će 22. oktobra biti domaćin večitom rivalu, a status Džekirija će znatno ranije biti poznat.
Kako je potvrđeno "Mozzart sportu" Džekiri je imao teže istegnuće primicača u prvom poluvremenu utakmice u Istanbulu, a veoma brzo će biti podvrgnut snimanjima i analizama, nakon čega će biti poznat tačan stepen povrede i koliko će dug biti eventualni izostanak.
Kurir sport/Mozzart sport
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