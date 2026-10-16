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Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos razmišlja o novoj ponudi za Nikolu Jokića.

Janakopulos ne krije da mu je jedna od najvećih želja da srpskog košarkaša dovede u Atinu i učiniga članom Panatinaikosa.

Naravno, radi se praktično o nemogućoj misiji, ali ambicije kontroverznog vlasnika "zelenih" su ogromne.

Janakopulos je već pričao o kontaktima koje je ostvario sa Jokićevim klubom i agentom u nameri da se informiše oko sume novca koja mu je potrebna.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Dolazak Somborca u Panatinaikos, u bilo kojoj fazi Jokićeve karijere, bio bi jedan od najneočekivanijih transfera ikada, a Janakopulos je naišao na zid.

Sprema novu ponudu?

Međutim, poručio je Grk da neće odustati, a sada je ponovo podgrejao priče o interesovanju za najboljeg košarkaša na svetu.

Janakopulos je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio sliku na kojoj je predstavljen on u animiranom stilu dok čita papire koje drži u levoj ruci dok u desnoj ima zapaljenu cigaru.

"Kada računaš šta možeš da ponudiš Jokiću", napisao je Dimitris uz tu objavu.

Dimitris Janakopulos Foto: Printscreen

I, nema sumnje, to je zaista tačan prikaz, a Janakopulosove misli sigurno često odlutaju ka Denveru i Nikoli Jokiću.

Zanimljivo je da je, odmah nakon toga, objavio i snimak jedne od najboljih asistencija koje je centar Nagetsa napravio u svojoj karijeri.

Radi se o dodavanju za trojku Kema Džonsa na utakmici NBA predsezone protiv Jute.

Kumara sve završava!

Iako je svestan da je dolazak Jokića u Atinu gotovo nemoguć Janakopulos ne odustaje, čak je i prilično samouveren.

"Gledajte, što se mene tiče, ja sam prestao da gledam NBA onog dana kada je Majkl Džordan prestao da tapka loptu. Ozbiljno. Počeo sam ponovo malo da gledam NBA kada je Jokić otišao tamo. Verujem da je on među 10 najboljih igrača svih vremena. Voleo bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim. Politika oko toga je teška, jer ne mislim da je to stvar klubova. Mislim da je stvar u tome što NBA možda neće dozvoliti da tako velika zvezda ode. Ali, KUMARA sve završava", rekao je Janakopulos u nedavnom intervjuu za "Mozzartsport".

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