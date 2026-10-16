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Kako je preneo Basketnjuz, nakon sastanka klubova akcionara početkom meseca, Evroliga je danas predstavila ekonomske stubove svog desetogodišnjeg plana, koji su jednoglasno odobrili svih 13 klubova akcionara.

Cilj plana je značajno povećanje komercijalnih prihoda lige i ekonomske raspodele klubovima učesnicima, uz stvaranje novih prilika za investicije i ekspanziju. Tokom celog desetogodišnjeg perioda, liga projektuje ukupnu raspodelu od 3,4 milijarde evra timovima učesnicima, što uključuje 2,2 milijarde evra od prihoda i 1,2 milijarde evra od franšiznih naknada.

Prema tom biznis planu, Evroliga cilja 648 miliona evra godišnjih komercijalnih prihoda do desete godine.

Ova ambicija se temelji na dosadašnjim rezultatima lige, koja je u prethodnom desetogodišnjem periodu ostvarila petostruki rast komercijalnih prihoda.

Projektovano je da ekonomska raspodela klubovima dostigne 2,2 milijarde evra tokom desetogodišnjeg perioda.

Proširenje predstavlja još jedan ključni stub desetogodišnje strategije. Evroliga trenutno ima 15 obavezujućih ponuda ukupne vrednosti 1,2 milijarde evra, što odražava interesovanje za učešće u budućem razvoju takmičenja.

Biznis plan predviđa 1,2 milijarde evra od franšiznih naknada kroz dva potencijalna prozora za proširenje, planirana za 2027. i 2031. godinu.

Ove naknade bi bile dodatak na komercijalne raspodele generisane za klubove učesnike, stvarajući dodatne mogućnosti za povećanje ekonomskih resursa dostupnih širom lige.

1/4 Vidi galeriju Olimpija Milano - Real Madrid 89:98 Evroliga Foto: Sara Angelica / Zuma Press / Profimedia

Na osnovu trenutno procenjenih vrednosti od 1,8 milijardi evra za sve licencirane klubove zajedno i 1,4 milijarde evra za ligu, plan predviđa značajan dugoročni rast tokom naredne decenije.

Očekuje se da će prelazak na franšizni model doneti trenutno povećanje vrednosti i klubova i lige počevši od sezone 2026/2027, uz očekivani rast vrednosti od 25 odsto.

Do kraja desetogodišnjeg perioda, projektovano je da zajednička vrednost trenutno licenciranih klubova dostigne 5,4 milijarde evra, što predstavlja trostruko povećanje, dok se predviđa da će vrednost lige dostići 7,98 milijardi evra, što je 5,7 puta više od njene trenutne procenjene vrednosti tokom narednih 10 godina.

Franšizna transformacija je osmišljena tako da pruži dugoročni okvir za investicije, stabilnost i komercijalni rast, istovremeno omogućavajući klubovima da imaju koristi od rastuće vrednosti celokupnog takmičenja.

Dugoročna održivost klubova ostaje centralni cilj plana. Iako se trenutno oko 40 odsto licenciranih klubova smatra finansijski održivim, Evroliga projektuje da će svi licencirani klubovi dostići finansijsku održivost do kraja prve faze svog desetogodišnjeg biznis plana.

"Sve veći broj naših licenciranih klubova ostvario je održivo finansijsko poslovanje poslednjih godina, pri čemu je 40 odsto trenutno u toj poziciji. Svi klubovi vide potpunu održivost kao apsolutni prioritet, a desetogodišnji biznis plan stavlja upravo to u sam centar", rekao je glavni finansijski direktor Evrolige Ćavi Pujada.

On je istakao da vrednost Evrolige i njenih klubova raste veoma brzo, da će se to dodatno ubrzati i da će klubovi zadržati vlasništvo nad vrednom imovinom bez potrebe za dodatnim rizicima ili ulaganjima.

Evroliga takođe planira da dodatno pooštri propise finansijskog fer-pleja, kako bi podržala klubove na putu ka dugoročnoj finansijskoj održivosti, a ključni prioritet ostaju modernizacija i razvoj dvorana.

Kako se navodi, prosečni prihodi klubova na dan utakmice udvostručili su se tokom protekle tri godine, dok su komercijalni prihodi porasli za 50 odsto.