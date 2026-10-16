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Tajler Dorsi dostavio je objašnjenje čelnicima Olimpijakosa povodom komentara koje je objavio na društvenim mrežama, ali njegova budućnost u grčkom klubu još uvek je neizvesna, prenosi "Eurohoops".

Bek Olimpijakosa javno je govorio o smanjenoj ulozi u timu i novom ugovoru, nakon čega ga je klub izostavio iz sastava za duel sa Barselonom i poslao nazad u Atinu.

1/5 Vidi galeriju Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Dorsi je u skladu sa internim pravilnikom dostavio obrazloženje svojih objava, a konačnu odluku o njegovom statusu doneće uprava kluba.

Olimpijakos u petak od 20.30 gostuje Barseloni u šestom kolu Evrolige, dok se čeka rasplet situacije oko američkog beka.

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