Tajler Dorsi objašnjava svoje komentare čelnicima Olimpijakosa, dok njegova budućnost u klubu ostaje neizvesna.
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Tajler Dorsi dostavio je objašnjenje čelnicima Olimpijakosa povodom komentara koje je objavio na društvenim mrežama, ali njegova budućnost u grčkom klubu još uvek je neizvesna, prenosi "Eurohoops".
Bek Olimpijakosa javno je govorio o smanjenoj ulozi u timu i novom ugovoru, nakon čega ga je klub izostavio iz sastava za duel sa Barselonom i poslao nazad u Atinu.
Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport
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Dorsi je u skladu sa internim pravilnikom dostavio obrazloženje svojih objava, a konačnu odluku o njegovom statusu doneće uprava kluba.
Olimpijakos u petak od 20.30 gostuje Barseloni u šestom kolu Evrolige, dok se čeka rasplet situacije oko američkog beka.
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