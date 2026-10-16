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Košarkaški klub Bešiktaš se oglasio zbog izjave nekadašnjeg košarkaša i pominjanju "srpske veze".

Nedugo nakon što je napustio Denver Nagetse Loni Voker je potpisao za Bešiktaš, a takav potez se nije dopao Ibrahmu Kutluaju, nekadašnjem turskom košarkašu koji sada obavlja ulogu analitičara i komentatora.

On je poručio da ne veruje da je Voker košarkaš koji može da bude lider Bešiktaša, a svojom pričom je ostavio utisak da veruje da je Voker došao u klub zahvaljujući dobrim odnosima trenera Dušana Alimpijevića i košarkaševog agenta Miška Ražnatovića.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dokazi, ili izvinjenje!

Zbog ovoga se Bešiktaš oglasio saopštenjem:

"Najoštrije osuđujemo Ibrahima Kutluaja zbog ružnih optužbi koje je izneo tokom televizijskog programa u vezi sa procesom transfera novog igrača našeg muškog košarkaškog tima, Lonija Vokera.

Kutluaj je pokušao da stvori utisak da je dolazak igrača u naš klub zasnovan na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima, ističući činjenicu da su menadžer našeg novog igrača i naš glavni trener Dušan Alimpijević iste nacionalnosti. Ovakvom neosnovanom tvrdnjom daleko je prešao granice sportskog komentarisanja.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Neprihvatljivo je da komentator koji radi za zvaničnog emitera Evrolige u našoj zemlji pokušava da baci senku na dolazak jednog od najostvarenijih igrača u Evropi takvom klevetničkom optužbom. Reč je o košarkašu koji je izabran u prvoj rundi NBA drafta i koji je tokom sedam sezona odigrao gotovo 350 utakmica u NBA ligi.

Ukoliko posedujete bilo kakve konkretne informacije ili dokumente koji potkrepljuju ovu optužbu i vaše insinuacije, iznesite ih jasno i javno. U suprotnom, nemojte unositi sumnju u javnost koristeći izraze poput "zanimljiv detalj" ili "čudan detalj".

Pozivamo komentatora Ibrahima Kutluaja da pojasni i potkrepi svoje tvrdnje, a ukoliko to nije u stanju da učini, da uputi javno izvinjenje.

Ovim putem obaveštavamo javnost da ćemo, ukoliko izvinjenje izostane, pokrenuti postupak pred rukovodstvom Evrolige kako bi odgovarajuće sankcije bile izrečene Ibrahimu Kutluaju, koji radi kao komentator televizije koja prenosi Evroligu u našoj zemlji", navedeno je u saopštenju Bešiktaša.

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