ZVEZDU PRED BITNU UTAKMICU EVROLIGE ČULA NAJVAŽNIJU VEST! Najbolji strelac Evrolige nije doputovao u Beograd!
- Crvena zvezda u petak od 20 časova dočekuje Pariz u 6. kolu Evrolige, posle tri vezane pobede i sa važnom vešću pred meč.
- Pariz će igrati bez Nadira Hifija, najboljeg strelca Evrolige, jer se bek nije ni pojavio na putu za Beograd.
Crvena zvezda je saznala važnu vest uoči utakmice 6. kola Evrolige.
Crveno-beli će nakon tri vezane pobede u petak od 20 časova biti domaćin Parizu koji je trenutno na začelju sa jednom pobedom i četiri poraza.
Osim loše forme problem za Parižane predstavlja i povreda Nadira Hifija za koga je bilo neizvesno da li će nastupiti protiv crveno-belih. Najbolji igrač Pariza je doživeo povredu na utakmici protiv Strazbura i zbog nje je propustio meč protiv Virtusa.
Nije bilo poznato da li će bek sa haotičnim stilom igre biti spreman da se vrati na teren, a kako prenosi "Meridian sport" on uopšte nije ni doputovao u Beograd.
Tako je rešena dilema - Pariz će protiv Crvene zvezde igrati bez Hifija.
Najbolji strelac Evrolige
Nadir Hifi je udarna igla napada Pariza i ove sezone, a u ovom trenutku je i najbolji strelac Evrolige.
U prve četiri odigrane utakmice Francuz je u proseku beležio 20,2 poena, uz 2,5 asistencije, 2,5 skokova i 1,2 ukradene lopte po meču.
Bek se posebno istakao protiv Asvela kada je za manje od 25 minuta postigao 30 poena, uz četiri ukradene lopte, tri skoka i dve asistencije.
Kurir sport/Meridian sport
Bonus video: