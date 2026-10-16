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Crvena zvezda je saznala važnu vest uoči utakmice 6. kola Evrolige.

Crveno-beli će nakon tri vezane pobede u petak od 20 časova biti domaćin Parizu koji je trenutno na začelju sa jednom pobedom i četiri poraza.

Osim loše forme problem za Parižane predstavlja i povreda Nadira Hifija za koga je bilo neizvesno da li će nastupiti protiv crveno-belih. Najbolji igrač Pariza je doživeo povredu na utakmici protiv Strazbura i zbog nje je propustio meč protiv Virtusa.

Nije bilo poznato da li će bek sa haotičnim stilom igre biti spreman da se vrati na teren, a kako prenosi "Meridian sport" on uopšte nije ni doputovao u Beograd.

1/6 Vidi galeriju Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Tako je rešena dilema - Pariz će protiv Crvene zvezde igrati bez Hifija.

Najbolji strelac Evrolige

Nadir Hifi je udarna igla napada Pariza i ove sezone, a u ovom trenutku je i najbolji strelac Evrolige.

U prve četiri odigrane utakmice Francuz je u proseku beležio 20,2 poena, uz 2,5 asistencije, 2,5 skokova i 1,2 ukradene lopte po meču.

Bek se posebno istakao protiv Asvela kada je za manje od 25 minuta postigao 30 poena, uz četiri ukradene lopte, tri skoka i dve asistencije.

Kurir sport/Meridian sport

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