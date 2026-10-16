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Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima nastave sa dobrim igrama i stignu do nove pobede, ali ih očekuje nimalo lak zadatak protiv francuskog predstavnika, koji je poznat po brzoj i agresivnoj košarci.

Ekipa iz Beograda moraće da odigra čvrsto u odbrani, kontroliše ritam utakmice i smanji broj izgubljenih lopti kako bi zaustavila tranziciju rivala. Podrška sa tribina mogla bi da bude jedan od važnih faktora u borbi za novi evroligaški trijumf.

Pariz će pokušati da nametne svoj prepoznatljiv stil igre i iskoristi svaku priliku za lake poene, zbog čega se očekuje dinamična utakmica sa mnogo intenziteta. Zvezda će, sa druge strane, tražiti način da iskoristi prednost domaćeg terena i obraduje svoje navijače.

Utakmica Crvena zvezda – Pariz igra se u petak, 16. oktobra, od 20 časova u Beogradskoj areni. Prenos je planiran na kanalima Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Crveno-beli imaju priliku da pred svojim navijačima naprave još jedan važan korak u Evroligi, a ostaje da se vidi da li će uspeti da zaustave neugodnog rivala i nastave pobednički niz.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda