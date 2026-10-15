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Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Asvel 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21), u utakmici šestog kola Evrolige, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Reala bio je Andres Felis sa 26 poena (8/11 šut za tri poena), uz pet asistencija i četiri skoka. Teo Maledon je dodao 16 poena, devet asistencija i pet skokova, dok je Haime Pradilja postigao 12 poena.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Taj Taj Vašington sa 17 poena, uz šest asistencija. Ugo Beson je dodao 16 poena, Edvin Džekson je upisao 13 poena i šest asistencija, dok je Džoel Bolomboj zabeležio 12 poena i sedam skokova.

Real Madrid zauzima 10. mesto na tabeli sa skorom 3/3, dok se Asvel nalazi na 16. poziciji sa dve pobede i četiri poraza.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Real Madrid u Beogradu protiv Makabija iz Tel Aviva, a Asvel u Kaunasu protiv Žalgirisa.