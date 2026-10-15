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Najefikasniji u izraelskoj ekipi bio je Džimi Klark sa 17 poena, uz četiri asistencije, poen manje je upisao Roman Sorkin, dok je Ošej Briset postigao 14 poena, uz pet skokova i tri asistencije.

U ekipi Valensije po 14 poena i četiri skoka upisali su Armoni Bruks i Gonsalo Korbalan, a Nikola Mirotić je dodao 12 poena.

Valensija na četvrtom mestu Evrolige ima četiri pobede i dva pobede, a Makabi je upisao drugi trijumf, uz četiri poraza.

U narednom kolu Valensija gostuje Parizu, dok Makabi u Beogradu dočekuje Real Madrid.

Dubai je na gostovanju savladao Olimpiju iz Milana sa 101:97 (29:23, 27:26, 27:19, 18:29).

Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Dvejn Bejkon sa 29 poena i tri uhvaćene lopte, Mfiondu Kabengele je dodao 18 poena, uz četiri skoka, Džaron Blosomgejm je upisao 14 poena i šest skokova, dok je srpski košarkaš Filip Petrušev zabeležio sedam poena i tri skoka.

U italijanskoj ekipi najefikasniji je bio Garison Metjuz sa 21 poenom, uz šest skokova, a Mozes Rajt je postigao 16 poena, uz tri skoka.

Dubai zauzima peto mesto na tabeli Evrolige sa skorom 4/2, a Olimpija iz Milana na poslednjem, 20. mestu, ima jednu pobedu i pet poraza.

U sledećem kolu Dubai gostuje Bajernu u Minhenu, dok Olimpija dočekuje Barselonu.

(Beta)