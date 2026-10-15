Crno-bele su skupo koštala tri vezana poraza
Evroliga
PARTIZAN ISPAO IZ TOP 10: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih od Fenerbahčea
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Treći vezani poraz odrazio se na stanje Partizana na tabeli Evrolige.
Partizan je u utakmici 6. kola poražen od Fenerbahčea u Istanbulu, pa je sada na učinku 3-3.
Fenerbahče - Partizan, Evroliga 15.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Crno-beli će petak i preostalih šest utakmica ovog kola dočekati na 11. poziciji.
Standings provided by Sofascore
Crvena zvezda je ostala u gornjem delu tabele, a tu će ostati i ukoliko savlada Pariz na svom terenu u petak uveče. U suprotnom i crveno-beli će pasti u sredinu tabele pred naredno kolo kada se igra prvi večiti derbi u sezoni.
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