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Treći vezani poraz odrazio se na stanje Partizana na tabeli Evrolige.

Partizan je u utakmici 6. kola poražen od Fenerbahčea u Istanbulu, pa je sada na učinku 3-3.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga 15.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Crno-beli će petak i preostalih šest utakmica ovog kola dočekati na 11. poziciji.



Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda je ostala u gornjem delu tabele, a tu će ostati i ukoliko savlada Pariz na svom terenu u petak uveče. U suprotnom i crveno-beli će pasti u sredinu tabele pred naredno kolo kada se igra prvi večiti derbi u sezoni.

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Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir