Partizan je u utakmici 6. kola poražen od Fenerbahčea u Istanbulu, pa je sada na učinku 3-3.

Crvena zvezda je ostala u gornjem delu tabele, a tu će ostati i ukoliko savlada Pariz na svom terenu u petak uveče. U suprotnom i crveno-beli će pasti u sredinu tabele pred naredno kolo kada se igra prvi večiti derbi u sezoni.