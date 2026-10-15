Trener crno-belih ne krije razočaranje.
Evroliga
PRVE REČI PENJAROJE POSLE TREĆEG PORAZA U NIZU! Trener Partizana objasnio zbog čega je njegov tim izgubio od Fenera!
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Košarkaši Partizana doživeli su treći vezani poraz u Evroligi, crno-beli su u utakmici 6. kola izgubili od Fenerbahčea u Istanbulu sa 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21).
Nakon meča utiske je sumirao trener crno-belih Đoan Penjaroja:
"Igrali smo jako, jako, jako loše u odbrani u trećoj četvrtini. Posebno prva tri minuta", rekao je Penajroja.
Fenerbahče - Partizan, Evroliga 15.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Partizan zauzima 10. mesto na tabeli sa skorom 3/3, dok je Fenerbahče drugi sa pet pobeda i jednim porazom.
Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, dok će Fenerbahče igrati na gostujućem terenu u Ano Liosiji protiv Olimpijakosa.
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