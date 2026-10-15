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Crno-beli su u utakmici 6. kola izgubili od Fenerbahčea u Istanbulu sa 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21).

Fenerbahče - Partizan, Evroliga 15.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fenerbahče je upisao petu pobedu, i sa jednim porazom deli drugo mesto na tabeli.

Naredne nedelje obe ekipe očekuju izuzetno bitni mečevi. Fenerbahče gostuje aktuelnom šampionu Olimpijakosu, dok Partizan u prvom večitom derbiju ove sezone dočekuje Crvenu zvezdu.

Svoje prve utiske posle meča izneo je trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus.

"Promenila se energija na poluvremenu, ali i u celoj dvorani. Više smo krenuli da napadamo, da igramo čvršće, podigla nas je malo publika i promenio se ritam. Energija je bila najbitnija i hvala Bogu da smo je pronašli u trećoj četvrtini".

14 blokada i rekord Evrolige?

"Možete li da zamislite koliko lošu odbranu igramo ako moramo konstantno da pomažemo i lupamo blokade?! Ako igrate dobru odbranu, ne morate da lupate blokade... Ali rekord je uvek dobra stvar i sigurno ćemo ga proslaviti".

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Radost igrača i navijača Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir